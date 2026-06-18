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tvrmoldova.md logotvrmoldova
18 Июня 2026, 14:06
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Суд обязал Кавкалюка опровергнуть обвинения в адрес Чернэуцану

Экс-заместитель начальника ГИП Георге Кавкалюк окончательно проиграл судебный процесс, возбужденный сотрудником МВД Виталием Постовану, после того как тот публично выдвинул обвинения, которые суд квалифицировал как клеветнические.

Кавкалюк вынужден опровергнуть обвинения в адрес Чернэуцану и Постовану.
Кавкалюк вынужден опровергнуть обвинения в адрес Чернэуцану и Постовану.

Согласно решению суда от 17 марта, апелляция, поданная адвокатом Георге Кавкалюка, была отклонена, подтвердив заключение Апелляционной палаты от 3 марта по делу о защите чести, достоинства и профессиональной репутации, опровержении клеветнической информации и компенсации морального ущерба, сообщает tvrmoldova.md

Иск был подан Виталием Постовану после того, как 26 октября 2022 года Георге Кавкалюк опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором утверждал, что он и нынешний глава ГИП Виорел Чернэуцану разработали план по хищению топлива из Министерства внутренних дел.

Суд признал заявления Кавкалюка клеветническими и обязал его опубликовать опровержение на той же платформе, где были выдвинуты обвинения.

Бывшему заместителю главы Генерального инспектората полиции также было предписано выплатить Виталию Постовану 10 000 леев в качестве компенсации морального ущерба.

Георге Кавкалюк покинул Республику Молдова в июне 2021 года во время избирательной кампании и с тех пор не возвращался в страну.

Он является подозреваемым по делу "о зеленке", после того как несколько членов партии PACE якобы облили вице-президента Сынжерейского района зеленкой. После инцидента пострадавшему потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

В октябре 2021 года Кавкалюк был вызван в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам для дачи показаний в качестве обвиняемого по делам, возбужденным против бывшего пограничника Георге Петика и бывшего директора Агентства общественных услуг Руслана Вербицкого.

По данным прокуратуры, уголовные дела касаются предполагаемой инсценировки изнасилования и фальсификации досье о незаконной перевозке патронов для автоматов Калашникова в Украину, действия, которые якобы имели место в 2018 году.

В конце 2021 года Георге Кавкалюк был внесен Интерполом в международный список разыскиваемых лиц для ареста и экстрадиции. Позже, в январе 2022 года, прокуратура была проинформирована о приостановке международного поиска со ссылкой на статью 3 Устава Интерпола, которая запрещает участие организации в делах политического, военного, религиозного или расового характера.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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