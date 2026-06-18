Суд обязал Кавкалюка опровергнуть обвинения в адрес Чернэуцану

Экс-заместитель начальника ГИП Георге Кавкалюк окончательно проиграл судебный процесс, возбужденный сотрудником МВД Виталием Постовану, после того как тот публично выдвинул обвинения, которые суд квалифицировал как клеветнические.

Согласно решению суда от 17 марта, апелляция, поданная адвокатом Георге Кавкалюка, была отклонена, подтвердив заключение Апелляционной палаты от 3 марта по делу о защите чести, достоинства и профессиональной репутации, опровержении клеветнической информации и компенсации морального ущерба, сообщает tvrmoldova.md

Иск был подан Виталием Постовану после того, как 26 октября 2022 года Георге Кавкалюк опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором утверждал, что он и нынешний глава ГИП Виорел Чернэуцану разработали план по хищению топлива из Министерства внутренних дел.

Суд признал заявления Кавкалюка клеветническими и обязал его опубликовать опровержение на той же платформе, где были выдвинуты обвинения.

Бывшему заместителю главы Генерального инспектората полиции также было предписано выплатить Виталию Постовану 10 000 леев в качестве компенсации морального ущерба.

Георге Кавкалюк покинул Республику Молдова в июне 2021 года во время избирательной кампании и с тех пор не возвращался в страну.

Он является подозреваемым по делу "о зеленке", после того как несколько членов партии PACE якобы облили вице-президента Сынжерейского района зеленкой. После инцидента пострадавшему потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

В октябре 2021 года Кавкалюк был вызван в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам для дачи показаний в качестве обвиняемого по делам, возбужденным против бывшего пограничника Георге Петика и бывшего директора Агентства общественных услуг Руслана Вербицкого.

По данным прокуратуры, уголовные дела касаются предполагаемой инсценировки изнасилования и фальсификации досье о незаконной перевозке патронов для автоматов Калашникова в Украину, действия, которые якобы имели место в 2018 году.

В конце 2021 года Георге Кавкалюк был внесен Интерполом в международный список разыскиваемых лиц для ареста и экстрадиции. Позже, в январе 2022 года, прокуратура была проинформирована о приостановке международного поиска со ссылкой на статью 3 Устава Интерпола, которая запрещает участие организации в делах политического, военного, религиозного или расового характера.