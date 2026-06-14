Чернэуцану о мошенниках: Мы установили адреса колл-центров, но не можем просто прийти туда.

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану сообщил, что власти установили местонахождение колл-центров, из которых координируются эти преступные схемы, а сами злоумышленники постоянно адаптируют свои сценарии, чтобы завоевать доверие жертв, передает protv.md

Для снижения рисков полиция и другие государственные структуры внедрили ряд мер по предупреждению и мониторингу подобных преступлений.

«В рамках наших мероприятий мы установили эти колл-центры, но, к сожалению, не можем просто прийти туда и провести необходимые следственные действия. Поэтому необходимо соблюдать международные процедуры — через судебные поручения и совместные операции с партнёрами из соответствующих государств», - говорит глава ГИП.

Чернэуцану пояснил, что задержанные в Молдове чаще всего выполняют роль курьеров или занимаются конвертацией денег в криптовалюту для последующего вывода средств за границу.

«Как правило, таких людей вербуют через Telegram-каналы на роль курьеров. Очень часто они даже не знают, кто находится по другую сторону и кто их нанял. Их устраивает то, что они получают оплату за такую деятельность», - говорит Чернэуцану.

Многие из этих так называемых сотрудников являются иностранными гражданами, что ещё больше осложняет их идентификацию после того, как они покидают территорию Республики Молдова.

По данным полиции, с начала года были задержаны 173 человека, выполнявшие функции курьеров или участвовавшие в отмывании денег, полученных от жертв мошенничества.

Из них:

около 60% — граждане Республики Молдова;

около 40% — иностранные граждане;

91 человек находится под предварительным арестом.

Полиция не раскрывает местонахождение колл-центров, чтобы не навредить расследованию.

Вместе с тем граждан призывают быть особенно осторожными, поскольку сценарии мошенников постоянно совершенствуются, в том числе благодаря использованию искусственного интеллекта.

«На первом этапе с человеком связывались под предлогом необходимости замены электросчётчика. После того как он переводил первую сумму денег, ему звонили уже другие мошенники, представлявшиеся сотрудниками служб безопасности. Они сообщали, что переведённые деньги якобы пошли на финансирование терроризма в другой стране. В результате человека убеждали перечислять новые суммы денег несколькими траншами», - пояснил глава ГИП.

Если раньше мошенники в основном разговаривали на русском языке, то теперь активно используют и румынский. Кроме того, они всё чаще звонят с молдавских телефонных номеров, что дополнительно вводит граждан в заблуждение.

«99,9% звонков, связанных с подобными мошенническими схемами, совершаются через IP-телефонию. Существуют системы генерации номеров, которые позволяют создать практически любой номер телефона, какой только пожелает злоумышленник», - отмечает Чернэуцану.

В то же время Чернэуцану отметил, что проведённые расследования не подтвердили версию о том, что мошенники получили телефоны жертв вследствие утечки данных или информации о финансовом положении граждан из Государственной налоговой службы.

«Существует множество способов сбора данных и информации в интернете. В большинстве случаев пострадавшие либо брали кредиты, либо хранили деньги дома. Очень часто люди держали дома накопления всей своей жизни, о которых Налоговая служба просто не могла знать», - говорит он.

По словам главы полиции, Генеральный инспекторат полиции совместно со Службой информации и безопасности, Национальным банком Молдовы, коммерческими банками и мобильными операторами разработал ряд мер для борьбы с мошенничеством.

Для коммерческих банков внедряются дополнительные механизмы безопасности при оформлении кредитов.

«Мы уже видим результаты этих мер. В последнее время больше не наблюдается масштабного явления, когда граждане массово оформляли кредиты под влиянием мошенников», - отмечает чиновник.

Что касается микрофинансовых организаций, которые не подчиняются Национальному банку, полиция также нашла способ предупреждения граждан.

«Практически возле каждой такой организации дежурит полицейский экипаж, который через громкоговоритель постоянно транслирует предупреждения о мошеннических схемах, чтобы граждане слышали эту информацию и могли избежать обмана», - отметил Чернэуцану.

По данным Генерального инспектората полиции, с начала года жертвами телефонных и онлайн-мошенников стали более 750 человек.