Глава ГИП: Ущерб от онлайн- и телефонных мошенничеств превышает 150 млн леев.

За первые пять месяцев этого года мошенничество в интернете и по телефону нанесло ущерб как минимум на 157 миллионов леев. Об этом заявил глава Генерального управления полиции Виорел Чернэуцану.

По его словам, реальная сумма может быть намного выше, поскольку не все жертвы уведомляют власти, сообщает ipn.md

Глава ГИП отметил, что многие жертвы мошенников избегают сообщать о случаях мошенничества из-за стыда или чувства вины.

«Некоторые даже не сообщают. Из-за стыда за случившееся. Но это не оправдание. Люди должны сообщать, и мы должны сделать всё возможное, чтобы возместить им ущерб», — сказал Виорел Чернэуцану в эфире программы Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova.

По его словам, явление носит масштабный характер, а число обращений и дел, находящихся в производстве полиции, постоянно растёт.

«Было зафиксировано более 1 500 сообщений. В настоящее время ведётся расследование около 800 уголовных дел, но некоторые материалы всё ещё находятся на стадии судебного разбирательства, то есть обстоятельства еще предстоит установить. Поэтому это число в дальнейшем увеличится», — добавил Виорел Чернэуцану.

Глава ГИП обратил внимание на то, что расследование данных преступлений затрудняется их трансграничным характером. По его словам, преступные группировки используют информационные технологии, чтобы действовать из-за пределов страны.

«Благодаря возможностям информационных технологий преступность больше не имеет границ. Преступники предпочитают совершать деяния за пределами территории, на которой находятся, поскольку в таком случае их гораздо сложнее выявить и задокументировать. Существует несколько кол-центров, которые действуют из разных стран», — добавил глава Национальной полиции.