Чернэуцану: В 2025 году в руки телефонных мошенников попало более 272 миллионов леев.

В то же время мошеннические инвестиционные схемы, такие как криптовалюты, Форекс и торговля, принесли убытки в размере более 115 миллионов леев в 2023-2024 годах. Эти данные были представлены главой ГИП Виорелом Чернэуцану во время публичных слушаний в парламенте по вопросам телефонного и онлайн-мошенничества, передает agora.md

«Финансовые потери постоянно росли с 2023 по 2025 год. Сумма ущерба, заявленная пострадавшими, если начать с 2023 года, составила более 40 миллионов леев. В 2024 году — более 130 миллионов. В 2025 году речь идет об ущербе в размере более 272 миллионов леев», — заявил Чернэуцану.

Глава Генерального инспектора полиции уточнил, что значительная часть убытков вызвана мошенническими схемами, обещающими быструю прибыль за счет инвестиций.

«Мошеннические инвестиции, схемы торговли криптовалютой на Форекс, нанесли общий ущерб в размере более 115 миллионов леев в 2023-2024 годах», — отметил он.

Стоит отметить, что власти готовят поправки к законодательству, которые могли бы положить конец анонимной покупке предоплаченных SIM-карт.

Согласно проекту, разработанному в рамках ратификации Второго дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности, приобретение SIM-карты может быть возможно только на основании документа, удостоверяющего личность.

Власти утверждают, что эта мера облегчит идентификацию лиц, причастных к мошенничеству и другим киберпреступлениям.