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rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 17:35
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После гибели ребенка от ветрянки Минздрав Молдовы выпустил экстренное предупреждение

Ветряная оспа может вызывать тяжелые поражения нервной системы и легких даже у изначально здоровых детей. Об этом сообщил Минздрав после появления в прессе новостей о смерти 5-летнего ребенка от этой болезни.

После гибели ребенка от ветрянки минздрав Молдовы выпустил экстренное предупреждение.
После гибели ребенка от ветрянки минздрав Молдовы выпустил экстренное предупреждение.

Ведомство призвало родителей не заниматься самолечением и немедленно обращаться к врачам при первых опасных симптомах, так как ежегодно в стране фиксируют тысячи случаев этой инфекции. В министерстве подчеркнули, что внешне легкое течение болезни не гарантирует безопасность: опасные осложнения вроде энцефалита, менингита или пневмонии могут развиться стремительно, передает rupor.md

Родителям, как подчеркнули в Минздраве, необходимо быть на связи с семейным врачом или педиатром, а также срочно вызывать скорую помощь, если у больного ребенка появились сильная сонливость, судороги, постоянная рвота, нарушения равновесия или затрудненное дыхание. Поводом для тревоги также должны стать повторный рост температуры после улучшения и нагноение сыпи.

Министерство выпустило эти экстренные разъяснения после трагедии, произошедшей в Кишиневе. 7 июня в детскую инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии доставили пятилетнего ребенка, который заболел еще 2 июня, но не получал своевременной медицинской помощи пять дней. Врачи диагностировали у него кому, отек мозга и ветряночный энцефалит — спасти малыша не удалось, он умер через час после госпитализации.

Сейчас полиция и судмедэксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник
rupor.md logorupor
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