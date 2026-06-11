После гибели ребенка от ветрянки минздрав Молдовы выпустил экстренное предупреждение.

Ведомство призвало родителей не заниматься самолечением и немедленно обращаться к врачам при первых опасных симптомах, так как ежегодно в стране фиксируют тысячи случаев этой инфекции. В министерстве подчеркнули, что внешне легкое течение болезни не гарантирует безопасность: опасные осложнения вроде энцефалита, менингита или пневмонии могут развиться стремительно, передает rupor.md

Родителям, как подчеркнули в Минздраве, необходимо быть на связи с семейным врачом или педиатром, а также срочно вызывать скорую помощь, если у больного ребенка появились сильная сонливость, судороги, постоянная рвота, нарушения равновесия или затрудненное дыхание. Поводом для тревоги также должны стать повторный рост температуры после улучшения и нагноение сыпи.

Министерство выпустило эти экстренные разъяснения после трагедии, произошедшей в Кишиневе. 7 июня в детскую инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии доставили пятилетнего ребенка, который заболел еще 2 июня, но не получал своевременной медицинской помощи пять дней. Врачи диагностировали у него кому, отек мозга и ветряночный энцефалит — спасти малыша не удалось, он умер через час после госпитализации.

Сейчас полиция и судмедэксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.