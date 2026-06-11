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noi.md logonoi
11 Июня 2026, 17:52
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Национальные дороги в центре нового соглашения между двумя ключевыми учреждениями

Государственная администрация автомобильных дорог (AND) и Офис территориального планирования, урбанизма, строительства и жилья (OATUCL) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление взаимодействия.

Национальные дороги в центре нового соглашения между двумя ключевыми учреждениями.
Национальные дороги в центре нового соглашения между двумя ключевыми учреждениями.

Документ подписали генеральный директор AND Штефан Попа и директор OATUCL Николай Лупушор. По словам представителей двух учреждений, партнерство нацелено на эффективное использование профессионального потенциала сторон и совершенствование процесса реализации инфраструктурных проектов, передает noi.md

«Посредством этого партнерства мы укрепляем институциональное сотрудничество и используем компетенции обеих организаций для обеспечения эффективной реализации проектов, повышения качества работ и соблюдения действующих технических норм», — заявил Штефан Попа.

Соглашение предусматривает создание механизма сотрудничества в подготовке технической документации, проведении экспертизы проектов и строительных работ, выполнении лабораторных испытаний и анализов, а также оказании технической поддержки при приемке объектов дорожной инфраструктуры. Кроме того, специалисты учреждений будут участвовать в совместных комиссиях и рабочих группах. 

По словам Николая Лупушора, сотрудничество позволит оптимизировать технические процессы и укрепить институциональный потенциал. 

Также партнерство предусматривает обмен информацией и опытом, организацию обучающих мероприятий и профессиональных встреч, а также предоставление технических и консультационных услуг в пределах полномочий каждой из сторон. 

В AND подчеркнули, что остаются открытыми для дальнейшего развития межведомственного сотрудничества с целью постоянного повышения качества проектов дорожной инфраструктуры на национальном уровне.

Источник
noi.md logonoi
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