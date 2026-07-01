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noi.md logonoi
26 Июля 2026, 08:49
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Стояногло: За так называемой «демократизацией общества» скрывается проедание денег

Вместо реальной помощи людям и экономике власть плодит бюрократию и министерские структуры, занятые исключительно освоением чужих миллионов.

Стояногло: За так называемой «демократизацией общества» скрывается проедание денег.
Стояногло: За так называемой «демократизацией общества» скрывается проедание денег.

Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, передает noi.md

По его словам, случай с предприятием MoldATSA показал, что базовый английский нельзя изучить в Молдове, и для этого чиновников отправляют в Лондон или Сингапур, расходуя сотни тысяч леев, а это - преступление. 

Александр Стояногло отметил, что за последние пять–шесть лет Молдова получила колоссальную внешнюю помощь, прежде всего от Евросоюза. Но куда ушла значительная часть этих средств, обществу так и не объяснили. Зато при министерствах и ведомствах появились многочисленные структуры, занятые освоением внешнего финансирования и реализацией сомнительных проектов.

Он подчеркнул, что первые 270 миллионов евро из пакета в 1,9 миллиарда были выделены не на поддержку экономики, бизнеса или социальной инфраструктуры, а на так называемую «демократизацию общества». 

За этим понятием скрывается банальное проедание денег: бесконечные тренинги, мониторинги, администрирование, командировки и другие второстепенные расходы. 

«Вместо реальной помощи людям и экономике власть плодит бюрократию и министерские структуры, занятые исключительно освоением чужих миллионов», - заявил депутат парламента, бывший генеральный прокурор.

Источник
noi.md logonoi
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