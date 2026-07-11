Батрынча: Нынешняя власть не способна добиваться результатов.

Политик отметил, что нынешняя власть не демонстрирует способности добиваться результатов, а проведение выборов в сложившейся ситуации является конституционным и демократическим способом вновь обратиться к гражданам за поддержкой.

Об этом заявил депутат от ПСРМ, вице-председатель парламента Влад Батрынча, сообщает noi.md

«Нынешняя власть не способна добиваться результатов. В сложившейся ситуации выборы являются абсолютно конституционным и демократическим способом вновь обратиться к избирателям и попросить у них поддержки, доверия и голосов», — заявил Батрынча в эфире программы Rezoomat.

По его словам, в обществе накопилось глубокое разочарование происходящим.

«Последние годы людям постоянно объясняли, что “плацинда маленькая”, что денег не хватает, что необходимо повышать пенсионный возраст, сокращать расходы на зарплаты, пенсии и бюджеты примэрий, потому что средств нет», — отметил депутат.

Батрынча считает, что в таких условиях власти должны получить подтверждение доверия граждан через новые выборы.