theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
11 Июля 2026, 16:30
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Батрынча: Нынешняя власть не способна добиваться результатов

Политик отметил, что нынешняя власть не демонстрирует способности добиваться результатов, а проведение выборов в сложившейся ситуации является конституционным и демократическим способом вновь обратиться к гражданам за поддержкой.

Батрынча: Нынешняя власть не способна добиваться результатов.
Батрынча: Нынешняя власть не способна добиваться результатов.

Об этом заявил депутат от ПСРМ, вице-председатель парламента Влад Батрынча, сообщает noi.md

«Нынешняя власть не способна добиваться результатов. В сложившейся ситуации выборы являются абсолютно конституционным и демократическим способом вновь обратиться к избирателям и попросить у них поддержки, доверия и голосов», — заявил Батрынча в эфире программы Rezoomat.

По его словам, в обществе накопилось глубокое разочарование происходящим. 

«Последние годы людям постоянно объясняли, что “плацинда маленькая”, что денег не хватает, что необходимо повышать пенсионный возраст, сокращать расходы на зарплаты, пенсии и бюджеты примэрий, потому что средств нет», — отметил депутат.

Батрынча считает, что в таких условиях власти должны получить подтверждение доверия граждан через новые выборы.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте