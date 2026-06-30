Плахотнюк: "Как долго вы ещё будете позволять себя обманывать и обкрадывать?".

Осужденный на 19 лет лишения свободы экс-лидер ДПМ заявил, что всё это время внимательно следил за событиями и развитием ситуации в стране. Происходящее он охарактеризовал как "деградацию".

"Я внимательно наблюдал за происходящим и испытывал горькое чувство из-за того, насколько коварно были обмануты люди этой страны. Вы были обмануты! Вас убедили на выборах красивыми обещаниями, возвышенными лозунгами и притворными улыбками, а сегодня вы оказались заложниками циничной и лицемерной власти, которая вспоминает о вас лишь тогда, когда ей нужно подсчитать ваши голоса и пересчитать деньги в ваших карманах, чтобы решить, насколько ещё повысить налоги и сборы, чтобы отнять у вас даже то немногое, что еще осталось," - написал Плахотнюк.

Экс-лидер ДПМ задается вопросом, "неужели именно такое будущее граждане представляли себе в 2019–2020–2021 годах, когда демократы были отстранены от власти, а их место заняли безответственные «жёлтые» политиканы?".

"Подумайте: тогда государство ещё было сильным и функционировало нормально, а сегодня нашу маленькую страну разрушают день за днём, шаг за шагом.

В мой адрес, относительно периода демократического правления в 2016–2018 годах, могли высказываться различные претензии, поскольку не всё было идеальным, были допущены и ошибки, о которых я сожалею. Но я говорю вам с полной убеждённостью, и люди, которые работали рядом со мной, хорошо это знают: не было дня, чтобы я и команда Демократической партии Молдовы (PDM) не обсуждали и не анализировали, как сделать жизнь людей безопаснее и благополучнее. Как улучшить качество дорог, повысить заработные платы, удержать тарифы на газ и электроэнергию на минимальном уровне, как оказать дополнительную помощь пенсионерам, как построить «Арена Кишинэу», как сохранить порядок в стране и многое другое. Мы были озабочены тем, чтобы показать людям как можно лучшие результаты нашей работы во власти.

И результаты в экономике, инвестиции в населённые пункты, общественный порядок и дисциплина в государственных учреждениях доказали, что наши усилия не были напрасными — они принесли необходимые результаты. Наши дела соответствовали нашим обещаниям.

Разумеется, были и те, кто нас критиковал. Но, несмотря на это, мы много работали, чтобы доказать гражданам Молдовы, что умеем эффективно управлять страной. И результаты парламентских выборов 2019 года это подтвердили. С 2016 года уровень общественной поддержки Демпартии значительно вырос: люди проголосовали за нас с доверием, и мы получили 30 мест в парламенте на выборах 2019 года. Таким образом, Демократическая партия стала единственной политической партией в истории Республики Молдова, которая, находясь у власти, существенно увеличила поддержку избирателей, а не потеряла её, как это обычно происходит с правящими партиями.

Ни я лично, ни команда ДПМ не имели привилегии пользоваться благосклонностью некоторых иностранных посольств и зарубежных лидеров, потому что в период нашего правления мы не согласились принимать те навязанные извне условия, которые противоречили нашему национальному достоинству, политической независимости государства, экономической безопасности граждан и христианским традициям нашего народа. Но именно потому, что у нас не было снисходительности со стороны иностранных партнёров, мы были исключительно ответственны и преданы своему делу, потому что понимали: доверие людей завоёвывается не выпрошенными внешними кредитами, не лозунгами и пустыми словами, не медалями, наградами и похвалами из иностранных столиц, а конкретными делами и достижениями здесь, дома, каждый день", - утверждает Плахотнюк.

Далее Влад Плахотнюк перечисляет проекты, инициированные в период правления Демпартии, - «Хорошие дороги» (Drumuri Bune), «Первый дом» (Prima Casă), «Арена Кишинэу» (Arena Chișinău), «Новая жизнь» (для новорождённых), помощь по великим праздникам для пенсионеров и других категорий граждан.

"Они были осуществлены без привлечения для этого зарубежных займов, а за счёт средств, заработанных внутри страны благодаря экономике, которая доказала свою эффективность.

Для этого нам пришлось назначать на должности настоящих профессионалов, независимо от их политических взглядов. Мы делали акцент как на их профессиональной компетентности, так и на способности усердно работать. Мы сократили количество министерств с 16 до 9, навели порядок на государственных предприятиях и в сфере публичных финансов, уменьшили бюрократические расходы, повысили ответственность таможенной системы и одновременно создали благоприятную среду для предпринимателей, чтобы их не душили чрезмерными налогами, проверками и сборами. Благодаря этому начали расти поступления в государственный бюджет, что позволило нам запускать масштабные проекты для людей. Государственный механизм стал работать всё лучше и лучше. Росло и доверие граждан к своему благополучию и завтрашнему дню.

Мы не загнали страну в долговую яму. С тем уровнем задолженности, с которым мы приняли управление страной в 2016 году, практически с тем же уровнем мы и покинули власть в 2019 году. Сравните это с нынешней ситуацией — и вы увидите тот масштаб катастрофы, в которой оказалась страна. Внешний государственный долг Республики Молдова с тех пор увеличился на 3,3 миллиарда долларов США. Это почти трехкратный рост, однако граждане практически не почувствовали положительного эффекта от этих заимствований. Напротив — жизнь стала тяжелее, а уровень бедности вырос, уже превысив 31%.

И отсюда возникает вопрос: Где деньги?

Это вопрос, который сегодня волнует все общество. И, вероятно, озадачивает и самих доноров.

Оказавшись на вершине власти, представители жёлтых потеряли всякую меру и показали свое истинное лицо. Если правительство Демократической партии сократило количество министерств с 16 до 9, то правительство PAS увеличило их число с 9 до 14 и трудоустроило туда своих родственников, друзей и членов партии.

Некомпетентные люди, назначенные PAS на государственные должности, всевозможные кумовья, двоюродные сёстры, друзья детства, получающие неоправданно высокие зарплаты, развалили государственные предприятия, допустили колоссальные расходы при строительстве дорог и мостов, при закупке природного газа по крайне невыгодным ценам на рынке, при покупке электроэнергии и во многих других сферах. Именно таким образом были ”утеряны” все средства, которые государство либо собрало, либо заняло. А проценты, которые Республика Молдова сегодня должна выплачивать по кредитам, привлечённым правительством PAS, настолько велики, что даже всех денег, выпрошенных у Европейского союза, не хватит для их покрытия. Именно поэтому власть вновь начнёт обирать граждан посредством тарифов, налогов, новых «налоговых реформ», штрафов и других финансовых уловок, придуманных лишь с одной целью — вытрясти из людей последние деньги.

Будут введены новые меры жёсткой экономии, потому что правящая власть поняла: молдаване терпеливы, а тех, кто находится у власти, необходимо щедро оплачивать и хорошо кормить", - написал бывший политик.

Далее олигарх обратился к гражданам:

"Дорогие молдаване!

Сегодня вами управляет власть, которая считает, что ей позволено всё и что она может вообще ничего не делать, кроме как время от времени запугивать вас угрозой войны, используя для этого то какой-нибудь беспилотник упавший в поле (или намеренно туда помещённый), то рассказывая о гибридной или когнитивной войне, существующей лишь в головах нынешних руководителей страны. Посредством подобных грубых манипуляций власть отвлекает внимание граждан от реальных социальных и экономических проблем и скрывает тотальный кризис, в котором оказалась страна.

И теперь главный вопрос:

Как долго вы ещё будете позволять себя обманывать и обкрадывать?

И как долго вы будете позволять разрушать Молдову — экономически и демографически — тем, кто шесть–семь лет назад обещал вам «хорошие времена»?".