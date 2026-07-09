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rupor.md logorupor
9 Июля 2026, 16:40
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Платформа DA: Нельзя управлять шесть лет и продолжать говорить, что виноват Плахотнюк

Платформа DA раскритиковала попытки власти объяснять скандалы вокруг госструктур влиянием «олигархической системы» и Владимира Плахотнюка.

Платформа DA ответила власти после заявлений о Плахотнюке: Время оправданий прошло.
Платформа DA ответила власти после заявлений о Плахотнюке: Время оправданий прошло.

В партии заявили, что после шести лет у власти уже невозможно списывать каждую проблему в госучреждениях, каждую раскрытую схему, коррупцию или административный провал на «политических призраков прошлого», передает rupor.md

«Нельзя управлять шесть лет и продолжать говорить, что виноват Плахотнюк, который сидит в пенитенциаре №13. Власть осуществляет управление, контролирует большинство государственных учреждений и обязана отвечать за то, что работает, и за то, что не работает», — заявили в Платформе DA.

В партии добавили, что если у власти есть доказательства незаконного влияния на госучреждения, их нужно публично представить, расследовать и наказать виновных по закону.

Заявление появилось после того, как председатель парламента Игорь Гросу намекнул, что «следы» скандалов вокруг власти ведут к человеку в пенитенциаре №13. Позже министр образования Дан Перчун прямо связал происходящее с Владимиром Плахотнюком и «олигархическо-криминальными группировками».

При этом Дину Плынгэу и Стелла Макарь, которые состоят в руководстве Платформы DA, остаются депутатами парламентской фракции PAS.

Источник
rupor.md logorupor
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