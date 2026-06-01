Стояногло: Сильная спецслужба должна заранее видеть угрозы и предотвращать их.

Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, передает noi.md

По его словам, главная задача спецслужб — выявлять угрозы национальной безопасности и предлагать государству решения. Сегодня для Молдовы такими вызовами стали последствия войны в соседней стране: дроны, контрабанда оружия, наркотрафик и нелегальная миграция.

Как отметил Александр Стояногло, если сотрудничество с зарубежными спецслужбами помогает эффективнее выявлять и предотвращать такие угрозы, это только плюс. Но сотрудничество не означает передачу секретной информации, данных об агентах или оперативных возможностях государства.

«Перенимать опыт — да. Передавать контроль — нет. Главный критерий любой реформы спецслужб прост: стала ли после неё страна безопаснее?» - подчеркнул депутат парламента, бывший генеральный прокурор Молдовы.