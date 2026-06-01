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noi.md logonoi
14 Июня 2026, 08:25
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Стояногло: Сильная спецслужба должна заранее видеть угрозы и предотвращать их

Политик отметил, что сильная спецслужба - это не та, которая копирует чужие модели, а та, которая заранее видит угрозы и предотвращает их до того, как они становятся проблемой для страны.

Стояногло: Сильная спецслужба должна заранее видеть угрозы и предотвращать их.
Стояногло: Сильная спецслужба должна заранее видеть угрозы и предотвращать их.

Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, передает noi.md

По его словам, главная задача спецслужб — выявлять угрозы национальной безопасности и предлагать государству решения. Сегодня для Молдовы такими вызовами стали последствия войны в соседней стране: дроны, контрабанда оружия, наркотрафик и нелегальная миграция.

Как отметил Александр Стояногло, если сотрудничество с зарубежными спецслужбами помогает эффективнее выявлять и предотвращать такие угрозы, это только плюс. Но сотрудничество не означает передачу секретной информации, данных об агентах или оперативных возможностях государства. 

«Перенимать опыт — да. Передавать контроль — нет. Главный критерий любой реформы спецслужб прост: стала ли после неё страна безопаснее?» - подчеркнул депутат парламента, бывший генеральный прокурор Молдовы.

Источник
noi.md logonoi
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