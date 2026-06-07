Адвокат семьи Людмилы Вартик: Мне угрожают смертью.

Адвокат заявляет, что после ее собственного расследования и жалоб, поданных в правоохранительные органы, некоторые из причастных лиц были установлены, а некоторые уже наказаны, передает ziua.md

Виолета Гашицой утверждает, что действия по дискредитации начались в апреле, когда она взяла на себя ведение дела.

«Угрозы продолжаются. Один человек каждый день присылает мне скриншоты. Мне также угрожали в частном порядке, звонили по телефону, скрыв номер. В какой-то момент я перестала отвечать. Многие начали звонить, обзывать меня всякими словами и угрожать. Это не делает общество. В апреле я взяла дело под свой контроль, примерно через две недели было создано несколько страниц, намеренно порочащих меня. Удачи следствию. Некоторые люди были идентифицированы, некоторые наказаны. Я подала много заявлений. В то время, когда я не могу защитить себя, как я могу призывать людей заявлять о преследованиях или угрозах в интернете, хотя у нас есть законы? Государство хвасталось, что у нас есть санкции за кибернасилие, а теперь мне пора проверить, как работает этот закон», — сказала Виолета Гашицой в программе «Contrasens».

Адвокат убеждена, что за этими схемами стоят группы обвиняемого Думитру Вартика.

«Мне приходили сообщения, в которых говорилось, что когда они приедут в Республику Молдова, где бы они меня ни нашли, они меня там убьют. Я понятия не имела, кто эта женщина. Я зафиксировала улики, отправила их в следственный орган, потому что это серьезно. Еще одно сообщение написал мне один человек, в котором говорилось, что я живу в США, потому что у меня есть досье по делу о коррупции. Я? Та, которая 18 лет боролась с коррупцией. Это сценарий, и я могу вам сказать наверняка, потому что мы тоже проводим определенные расследования и анализы. — Кто заинтересован в вашей дискредитации? — Оппоненты. Какова их команда, насколько она велика, кто именно входит в эту команду, также есть люди из СМИ, которые делают то же самое», — также заявила Виолета Гашицой.