Каллас: Угрозы России в адрес стран Балтии – признак слабости, а не силы.

Чиновница прокомментировала недавние заявления российской Службы внешней разведки, которая заявила о якобы планах Украины запускать дроны по целям в России непосредственно с территории Латвии, добавив к этому угрозы, что РФ "известны координаты центров принятия решений в Латвии", передает eurointegration.com.ua

Каллас назвала эти сообщения признаком слабости Москвы.

"Утверждения о том, что страны Балтии позволяют Украине пользоваться своим воздушным пространством, – это полная чепуха, и Россия это хорошо знает. Угрозы Москвы в адрес стран Балтии являются не признаком силы, а слабости", – написала она.

Глава европейской дипломатии заявила, что этими угрозами Россия пытается запугать ЕС, и призвала европейские страны усилить свою поддержку Украины.

"Россия терпит поражение на поле боя в Украине и пытается запугать нас, чтобы мы ослабили нашу поддержку Украины. Правильная реакция заключается в том, чтобы поступить наоборот: усилить нашу поддержку Украины и еще больше укрепить оборону Европы", – добавила она.