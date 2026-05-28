28 Мая 2026, 14:18
10
CNN: Трамп угрожает каждому одиннадцатому жителю планеты

Дональд Трамп официально расширил список государств, которым он угрожает военной расправой. Оман стал пятнадцатой страной в перечне потенциальных или реальных целей американского президента.

Аналитики подсчитали впечатляющую статистику: каждое тринадцатое государство на всей планете было под угрозой лидера США тем или иным образом. Грубо говоря, Трамп угрожал каждому одиннадцатому жителю Земли, пишет rbc.ua со ссылкой cnn.com

Трамп рассыпается в злых высказываниях в адрес стран на четырех континентах. Его словесная или реальная активность охватывает Африку, Азию и обе Америки. Он даже технически угрожал Дании, когда речь зашла о территории Гренландии.

Реальные удары и список потенциальных жертв

В этот срок США уже нанесли удары в семи странах. Армия США атаковала объекты в Иране и Ираке. Под огнем оказались Нигерия, Сомали и Сирия. Венесуэла и Йемен также в списке активных операций.

Кроме реальных атак, существуют пока устные угрозы. Список стран, где Трамп не исключает применения силы:

  • Канада;
  • Колумбия;
  • Куба;
  • Мексика;
  • Панама;
  • Дания;
  • Оман.

Не все эти случаи одинаковы. Некоторые удары направлены против террористов, а другие угрозы касаются целых правительств. Часто президент просто отказывается исключать возможность нападения, что держит мир в напряжении.

"Теория сумасшедшего" и имперские аппетиты США

Несмотря на неадекватность подобных заявлений, эксперты называют такую стратегию "теорией сумасшедшего". Трамп хочет казаться непредсказуемым и верит в силу страха. По его мнению, это заставляет противников подчиняться.

Позиция Вашингтона стала чрезвычайно воинственной. Отдельно выделяются пять потенциальных целей для расширения США. Трамп рассматривает эти территории как возможное дополнение к стране:

  • Канада;
  • Куба;
  • Гренландия;
  • Панама (в частности стратегический канал);
  • Венесуэла.

Трамп стремится контролировать ключевые точки планеты. Он не хочет, чтобы кто-то другой владел стратегическими путями, например Ормузский пролив, - подытоживается в материале.

Источник
