Гросу ответил Гайдаржи после призыва к диалогу между Кишиневом и Комратом.

Спикер парламента Игорь Гросу отреагировал на призыв председателя Народного собрания Гагаузии Валентина Гайдаржи провести диалог между Комратом и Кишиневом.

Гросу заявил, что открыт к разговору с представителями, которые действуют в интересах граждан и Молдовы, но не намерен «легитимировать» людей, связанных с группировками Илана Шора и Кремлем, передает rupor.md

«Я всегда буду вести открытый диалог с представителями, которые действуют в интересах граждан и Республики Молдова. Однако я не могу легитимировать или вести переговоры с лицами, связанными с группировками, которые служат интересам такого осужденного беглеца, как Шор, и Кремля.

Выбор, сделанный 18 депутатами Народного собрания Гагаузии, является их ответственностью. Наша ответственность, продолжать работать для людей Гагаузии и для всей Республики Молдова», — заявил Гросу.