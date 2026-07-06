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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 23:00
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Гросу ответил Гайдаржи после призыва к диалогу между Кишиневом и Комратом

Спикер парламента Игорь Гросу отреагировал на призыв председателя Народного собрания Гагаузии Валентина Гайдаржи провести диалог между Комратом и Кишиневом.

Гросу ответил Гайдаржи после призыва к диалогу между Кишиневом и Комратом.
Гросу ответил Гайдаржи после призыва к диалогу между Кишиневом и Комратом.

Гросу заявил, что открыт к разговору с представителями, которые действуют в интересах граждан и Молдовы, но не намерен «легитимировать» людей, связанных с группировками Илана Шора и Кремлем, передает rupor.md

«Я всегда буду вести открытый диалог с представителями, которые действуют в интересах граждан и Республики Молдова. Однако я не могу легитимировать или вести переговоры с лицами, связанными с группировками, которые служат интересам такого осужденного беглеца, как Шор, и Кремля. 

Выбор, сделанный 18 депутатами Народного собрания Гагаузии, является их ответственностью. Наша ответственность, продолжать работать для людей Гагаузии и для всей Республики Молдова», — заявил Гросу.

Источник
rupor.md logorupor
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