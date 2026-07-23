Стояногло: Ограничивать доступ к информации по языковому признаку - не по-европейски.

Депутат парламента Александр Стояногло заявил, что парламент представляет всех граждан Республики Молдова — русскоязычных, гагаузов, болгар и представителей других национальностей.

Он отметил, что «ограничение доступа к информации по языковому признаку противоречит европейским принципам», передает infotag.md

Стояногло заявил в эфире Exclusiv TV, что в европейском парламенте депутаты выступают на разных языках, в том числе на русском, и это не создает препятствий для работы.

Стояногло отметил, что «особенно странно подобные ограничения выглядят в преддверии выборов, когда власти обещают русскоязычным избирателям защиту их прав и возможность общения на родном языке».

Депутат подчеркнул, что «если часть граждан не владеет государственным языком, ответственность за это лежит не на людях, а на государстве, которое за 35 лет не создало достаточных условий для его изучения».

Он считает, что государство обязано обеспечивать равные права всем гражданам независимо от языка, национальности и вероисповедания. В качестве примера Стояногло привел Гагаузию.

«Регион часто обвиняют в нежелании изучать государственный язык, однако за 35 лет там не было открыто ни одной школы с преподаванием на государственном языке. Единственным исключением является лицей имени Михая Эминеску, открытый при поддержке Посольства Румынии. И если раньше в лицее не удавалось набрать даже десять учеников, тогда сегодня там работают десять классов по пятнадцать детей в каждом», - сообщил Стояногло.

В понимании депутата, «это свидетельствует о том, что проблема заключается не в отсутствии желания у людей изучать государственный язык, а в нехватке возможностей для этого».

Он также отметил, что его собственные дети окончили молдавскую школу, и сегодня государственный язык является для них естественным языком повседневного общения. При этом в ходе передачи Александр Стояногло, который имеет и гражданство Румынии, говорил исключительно о каком-то «государственном языке», избегая называть его румынским.