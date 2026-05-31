moldpres.md logomoldpres
31 Мая 2026, 16:45
Гросу о выборах в Гагаузии: Мы не позволим никому вмешиваться во внутренние дела

Власти РМ не примут разных стандартов для организации выборов в АТО Гагаузия, заявил председатель парламента Игорь Гросу.

Гросу после визита Озерова в Комрат: Мы не потерпим вмешательства во внутренние дела.

Он подчеркнул, что все электоральные процессы должны проходить в соответствии с законодательством Республики Молдова, передаёт moldpres.md

Комментируя ситуацию в автономии и внешнее влияние, Игорь Гросу отметил, что «мяч на их стороне» и описал отношения с представителями региона выразительной метафорой.

«Когда они приезжают в Кишинёв и мы садимся за стол без телекамер, они — как тёплый хлеб, честно признаюсь. Но когда возвращаются туда, будто меняются, а потом опять приезжают — и снова тёплый хлеб. Уезжают обратно — и хлеб снова остывает», — сказал спикер парламента.

Заявления были сделаны в контексте подготовки к выборам в Гагаузии и обсуждений соблюдения электоральных норм в автономии. В последние годы выборы в регионе сопровождались обвинениями в непрозрачном финансировании, внешнем влиянии и участии групп, близких к беглому политику Илону Шору.

По словам Гросу, Республика Молдова не пытается «жульничать» и не стремится навязать «исключительные стандарты» для отдельных регионов. 

«Правила едины для всех», — подчеркнул он.

«Мы не позволим никому вмешиваться во внутренние дела Республики Молдова. Выборы в интересах Республики Молдова и граждан Гагаузии должны проводиться в соответствии с законом Республики Молдова и с учётом их местной специфики. В остальном списки должны быть чистыми, деньги — прозрачными, члены электоральных органов — прошедшими проверку. Ни у кого нет звезды во лбу, чтобы говорить, что для одних районов мы будем поступать так, а для других — иначе. Так дело не пойдёт», — заявил Игорь Гросу.

Центральные власти ранее объявили, что будут внимательно отслеживать  электоральные процессы в автономии, в особенности в части финансирования кампаний и соблюдения   законодательства о выборах. Тема выборов в Гагаузии вновь оказалась в центре общественного внимания после ряда скандалов, связанных с внешним влиянием и попытками вовлечения в политическую жизнь региона групп, аффилированных с Иланом Шором.

Выборы в Народное собрание Гагаузии по-прежнему остаются в состоянии неопределённости после того, как дата голосования неоднократно переносилась, а затем была приостановлена решениями судебных инстанций. Депутаты НСГ изначально назначили проведение выборов на 22 марта 2026 года, а позднее решили отложить их на 21 июня 2026 года.

Источник
moldpres.md logomoldpres
