Орманжи о выборах в Гагаузии: Есть два сценария развития ситуации

2 июня в Комрате пройдет заседание Народного собрания Гагаузии, на котором депутаты должны рассмотреть документ, призванный разблокировать избирательный процесс в регионе.

Исполняющий обязанности председателя НСГ Николай Орманжи заявил, что существует два возможных сценария развития событий и предупредил: в одном из них Гагаузия может быть исключена из процесса, передает moldova1.md

«Мы разработали этот документ в ходе нескольких заседаний рабочей группы. Были разногласия, но удалось достичь консенсуса. Сейчас есть два варианта: либо мы утверждаем проект постановления и запускаем процесс выборов в Народное собрание, (...) либо, в случае если мы эту договоренность между рабочей комиссией парламента и Гагаузии не принимаем, то нам прямо сказали, что будем ждать решения Конституционного суда», — отметил Орманжи в видеообращении.

Он напомнил, что Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность ряда положений законодательства о статусе Гагаузии. «Скорее всего, последует решение парламента Молдовы о внесении изменений в закон. В этом случае мы уже не будем участвовать в процессе, а станем простыми наблюдателями, потому что право организовывать выборы перейдёт к Центральной избирательной комиссии», — добавил Орманжи.

По его словам, документ, который предстоит утвердить, станет «дорожной картой» для местного органа, ответственного за проведение выборов. «Право назначать дату голосования и определять орган, который будет организовывать выборы в регионе, остаётся за Народным собранием», — подчеркнул он.

Орманжи призвал жителей Гагаузии и коллег-депутатов осознать сложность ситуации и ответственность предстоящего решения. Он заверил, что предложенное решение не ущемляет интересы региона и не предполагает «передачи полномочий». 

«Мы надеемся преодолеть этот блок и выйти из политического тупика, связанного с выборами в Гагаузии», — сказал он.

Кризис вокруг выборов возник после того, как местные власти отказались применять положения нового Избирательного кодекса Молдовы. Срок полномочий нынешнего состава Народного собрания истёк ещё в ноябре 2025 года, однако выборы так и не состоялись. Две назначенные даты голосования — 22 марта и 21 июня 2026 года — были последовательно отменены судами.

