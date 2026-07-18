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noi.md logonoi
18 Июля 2026, 20:45
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Стояногло: Нельзя объяснять проблемы Гагаузии только её собственными ошибками

Гагаузия остаётся одним из самых отстающих регионов страны по уровню доходов, ВВП и социальной обеспеченности. Но причина не только внутри автономии. Это не только провалы прошлого.

Стояногло: Нельзя объяснять проблемы Гагаузии только её собственными ошибками.
Стояногло: Нельзя объяснять проблемы Гагаузии только её собственными ошибками.

Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, передает noi.md

По его словам, при 5% населения и территории регион долгие годы получал менее 1% средств из централизованных госфондов.

Лишь в 2014 году, благодаря политическому консенсусу, автономии дали право оставлять часть НДС от местной торговли. Это увеличило внутренние доходы и позволило финансировать развитие региона, включая изучение гагаузского и государственного языков. 

Как отметил Александр Стояногло, после прихода PAS этот механизм отменили. И хотя Конституционный суд позже признал это решение неконституционным, крупнейшие экономические агенты уже покинули автономию. 

«Нельзя объяснять сегодняшние проблемы Гагаузии только её собственными ошибками. Складывается впечатление, что Кишинёв занимается обыкновенным вредительством», - заявил он.

Источник
noi.md logonoi
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