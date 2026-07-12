Стояногло назвал решение по Гагаузии большой политической ошибкой: Сначала делаем, потом думаем

Бывший генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло прокомментировал решение КС.

Он заявил, что поддерживает усилия Кишинёва по обеспечению прозрачности и законности выборов, однако считает недопустимым разрушение механизмов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали функционирование Гагаузской автономии. Об этом он заявил в программе «7 zile», передает noi.md

«Я поддерживаю усилия Кишинёва, связанные с транспарентностью и законностью проведения выборов. Мы должны исключить любые коррупционные факторы из этого процесса, потому что иначе у нас не будет нормальных институтов власти — ни на уровне региона, ни на уровне страны. Но это не значит, что надо всё ломать, тем более то, что показало свою эффективность на протяжении многих лет», — отметил Стояногло.

По его словам, оспоренные нормы действовали около 30 лет и не препятствовали нормальному функционированию Гагаузии.

«Тридцать лет эти нормы существовали и не мешали нормальному функционированию Гагаузии. Зачем нужно было всё это делать?» — задался вопросом бывший генпрокурор.

Стояногло считает, что после принятых решений региональные структуры продолжат работать, однако уровень их взаимодействия с центральными властями может снизиться. «Завтра управления Гагаузии продолжат функционировать, но они уже не будут координировать свои действия с Кишинёвом. И это создаст нам ещё больше проблем», — заявил он.

По мнению Стояногло, Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии» нельзя рассматривать исключительно как обычный юридический акт.

«Этот закон не был просто юридическим документом. Он был политико-юридическим документом, посредством которого государство предоставило определённые гарантии функционирования автономии. Поэтому, с моей точки зрения, это очень большая политическая ошибка», — подчеркнул бывший генеральный прокурор.

Он выразил мнение, что многие представители власти понимают возможные последствия принятого решения.

«Просто мы сначала что-то делаем, а потом начинаем думать, правильно мы поступили или неправильно. Очень многие решения продиктованы не объективной реальностью, а амбициями определённых групп лиц», — сказал Стояногло.

Одной из главных проблем он назвал утрату институциональной памяти и игнорирование опыта мирного урегулирования гагаузского вопроса.

«То, что произошло 30 лет назад, действительно было достижением Республики Молдова. Все эти годы нас повсюду представляли как образец, как модель решения подобной проблемы. Сегодня мы всё это стёрли», — отметил он.

При этом Стояногло подчеркнул, что статус Гагаузии, по его мнению, никогда не создавал угрозы государственности и суверенитету Республики Молдова.

«Статус Гагаузии никоим образом не влиял на государственность и суверенитет Республики Молдова. Полномочия — это не только то, что декларативно записано в Конституции. Это соответствующие институты власти, подготовленные люди и финансовая поддержка. Эти инструменты у Гагаузии практически отсутствуют», — заявил бывший генпрокурор.

Он добавил, что развитие автономных институтов требует времени, переговоров и постоянного взаимодействия с центральной властью.

«Эти вещи приобретаются со временем и являются предметом дискуссий и договорённостей с центром», — пояснил Стояногло.

Бывший генеральный прокурор также отметил, что европейский курс Республики Молдова должен учитывать права и интересы национальных меньшинств.

«Хотим мы этого или нет, европейский путь должен учитывать интересы национальных меньшинств и в этом смысле — интересы автономии. Сейчас мы получили негативную ситуацию, которой со временем будет дана соответствующая оценка», — заключил он.

Напомним что политическая партия «Альянс молдаван» выразила глубокую обеспокоенность и категорическое несогласие с решением Конституционного суда (КС) Республики Молдова от 9 июля 2026 года, вынесенным по обращению Министерства юстиции и касающимся полномочий органов власти Гагаузской автономии.