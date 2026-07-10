ПСРМ о решении Конституционного суда: Атака на автономию Гагаузии.

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) осуждает недавнее решение Конституционного суда (КС) относительно компетенций АТО Гагаузия.

Партия социалистов Республики Молдова выражает решительный протест в связи с очередным решением Конституционного суда, направленным на системное урезание полномочий АТО Гагаузия, передает stiri.md

Социалисты утверждают, что данное решение - это не правовой акт, а политическое действие, направленное на окончательный демонтаж основ автономии, заложенных в Законе «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

"Под предлогом «приведения законодательства в соответствие с Конституцией» власти Молдовы планомерно лишают гагаузский народ права на реальное самоуправление", - отмечают в ПСРМ.

В то же время партия обвиняет нынешнее правительство в стремлении превратить Республику Молдова в «унитарное государство», в котором игнорируются права регионов и подавляются различные мнения посредством политических институтов, лояльных правительству.

По мнению социалистов, такие решения углубляют раскол в обществе и создают опасный прецедент, подрывая фундаментальные соглашения, на которых основано единство государства.

Партия социалистов призывает граждан Молдовы, и в первую очередь жителей Гагаузии, проявить сплоченность перед лицом этого произвола. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законные парламентские и политические методы, чтобы не допустить реализации этих антигосударственных инициатив.

"Автономия - это не подарок центра, это право, завоеванное народом. Мы не позволим его отобрать", - говорится в заявлении.