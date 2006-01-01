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noi.md logonoi
1 Августа 2026, 09:12
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Стояногло: Хороший закон завершает спор, плохой - только начинает его

Парламентское большинство от правящей партии «Действие и солидарность» изменило правила выборов в Гагаузии.

Стояногло: Хороший закон завершает спор, плохой - только начинает его.
Стояногло: Хороший закон завершает спор, плохой - только начинает его.

Закон был принят, но вопросы остались. Об этом заявил депутат парламента, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, отметив, что хороший закон завершает спор, а плохой - только начинает его, передает noi.md

Он указал на то, что осуществляется перераспределение полномочий автономии без полноценного диалога и изменение фундаментальных правил выборов в разгар избирательного цикла. Приняты нормы, способные породить дискриминацию и новые судебные споры.

По словам политика, теперь главное - не допустить, чтобы применение нового закона привело к ограничению прав избирателей, дискриминации кандидатов и ещё большему отчуждению между Кишинёвом и Комратом. 

«Парламент существует для того, чтобы после принятия закона у общества оставалось меньше вопросов, чем до его обсуждения. Вчера произошло ровно наоборот», - посетовал Александр Стояногло.

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Источник
noi.md logonoi
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