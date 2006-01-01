Стояногло: Хороший закон завершает спор, плохой - только начинает его.

Парламентское большинство от правящей партии «Действие и солидарность» изменило правила выборов в Гагаузии.

Закон был принят, но вопросы остались. Об этом заявил депутат парламента, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, отметив, что хороший закон завершает спор, а плохой - только начинает его, передает noi.md

Он указал на то, что осуществляется перераспределение полномочий автономии без полноценного диалога и изменение фундаментальных правил выборов в разгар избирательного цикла. Приняты нормы, способные породить дискриминацию и новые судебные споры.

По словам политика, теперь главное - не допустить, чтобы применение нового закона привело к ограничению прав избирателей, дискриминации кандидатов и ещё большему отчуждению между Кишинёвом и Комратом.

«Парламент существует для того, чтобы после принятия закона у общества оставалось меньше вопросов, чем до его обсуждения. Вчера произошло ровно наоборот», - посетовал Александр Стояногло.