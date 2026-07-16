Санду: Я не считаю, что Гагаузия станет "вторым Приднестровьем".

Президент Молдовы Майя Санду не видит риска, что автономный регион Гагаузия может превратиться во "второе Приднестровье".

Об этом она заявила во время общения с журналистами на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина", пишет корреспондент eurointegration.com.ua

Санду признала, что в регионе существуют "определенные проблемы", и отметила, что "Россия пыталась использовать автономный регион против Молдовы".

Впрочем, она отвергла опасения, что регион может стать таким же, как непризнанное Приднестровье.

"На данный момент нет рисков, что он превратится во "второе Приднестровье"", – заверила Санду.

Также она считает, что, несмотря на существующие трудности с местными выборами, которые "были заблокированы отдельными местными политиками под влиянием России", там в конечном итоге удастся провести "свободные и честные выборы, чтобы жители Гагаузии смогли избрать своих руководителей в соответствии с лучшими международными стандартами".

Как известно, 9 июля Конституционный суд Молдовы объявил, что Народное собрание автономного региона Гагаузия согласно конституции не может обладать полномочиями по формированию местного выборного органа и утверждению руководителей территориальных подразделений полиции, Службы информации и безопасности и Управления юстиции Гагаузии.

Кризис вокруг выборов в Гагаузии длится уже более года. Срок полномочий нынешней Народной ассамблеи истек еще в ноябре 2025 года, но организовать новые выборы не удалось – из-за расхождений в местном и национальном избирательном законодательстве.

В июне представители Партии социалистов и Партии коммунистов в Молдове обратились в Венецианскую комиссию из-за продолжающегося спора вокруг организации выборов в Гагаузии.