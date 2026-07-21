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logos.press.md logologos
21 Июля 2026, 07:36
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Стояногло: Более 1 250 госслужащих получают свыше 1 млн леев в год

«В больших зарплатах чиновников госструктур виновата… – евроинтеграция. Именно это следует из «аргументов» правящей партии, оправдывающих миллионные зарплаты госчиновников и даже рядовых сотрудников», - считает Стояногло.

Стояногло: Более 1 250 госслужащих получают свыше 1 млн леев в год.
Стояногло: Более 1 250 госслужащих получают свыше 1 млн леев в год.

Депутат парламента, экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло написал в соцсетях, что согласно появившейся информации, только в госсекторе Молдовы более 1 250 человек получают свыше миллиона леев в год, пишет logos-pres.md

«В Европе нет таких зарплат, — написал Стояногло. — Один из клерков, отвечая в парламенте на вопросы о зарплатах, заявил: «У нас зарплаты на европейском уровне».

Депутат не считает этот «аргумент» убедительным. «Давайте сначала оказывать услуги на европейском уровне. Давайте жить реалиями дня».

Экс-генпрокурор задается вопросом: почему при огромном дефиците бюджета, когда страна остро нуждается в деньгах, нельзя ограничить такие зарплаты, а высвобожденные средства направить в госфонд на три главные функции государства: образование, медицину и безопасность общественного порядка. На людей, а не на содержание чиновничьего аппарата.

Источник
logos.press.md logologos
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