В Молдове намерены ввести новые правила найма госслужащих.

В Молдове система отбора и контроля за работой госслужащих в центральных органах власти будет изменена, а пенсионерам разрешат оставаться на службе до семи лет с одновременным получением и выплат, и зарплаты.

Соответствующий законопроект, направленный на борьбу с кадровым кризисом и приведение системы к стандартам ЕС, одобрен парламентом в первом чтении, передает rupor.md

Реформа призвана решить проблему дефицита кадров в министерствах и ведомствах, где сейчас пустует половина рабочих мест — уровень замещения должностей составляет всего 49,5%. Новый механизм найма протестируют в пилотном режиме в 2027–2028 годах по примеру Румынии, Албании и стран Балтии. Теперь первый этап — общее тестирование кандидатов — будет проводить Государственная канцелярия, а профильное собеседование останется за конкретным ведомством. Претендовать на государственные должности в Молдове теперь смогут и граждане стран Евросоюза.

Кроме того, власти решили продлить до семи лет период, в течение которого вышедшие на пенсию граждане могут занимать государственные должности. Согласно закону, такие сотрудники смогут одновременно получать и заработную плату по месту работы, и свою законную пенсию.

Одновременно с этим проект ужесточает требования к поведению высокопоставленных лиц и сотрудников их кабинетов. Вводятся дополнительные критерии неподкупности и усиливается контроль за ограничениями после увольнения. Для предотвращения нарушений, разбора жалоб и назначения наказаний в стране создадут Национальную комиссию по этике и Консультативный совет по этике.

Законодательную инициативу разработала Государственная канцелярия совместно с министерством юстиции, Национальным органом по неподкупности и Национальным антикоррупционным центром. Документ составлен в соответствии со Стратегией реформы госуправления на 2023–2030 годы и рекомендациями антикоррупционного органа Совета Европы (GRECO). Для вступления в силу документ должен пройти второе чтение.