Госслужащим разрешат работать до 7 лет после выхода на пенсию.

Законодательная инициатива направлена на то, чтобы сохранить опытных специалистов в системе, обеспечив преемственность кадров и эффективную передачу накопленного опыта молодым коллегам.

До сих пор законодательство предусматривало, что по достижении 63 лет государственные служащие могли назначаться на должность на определенный срок (не более одного года), при этом общий период не мог превышать 5 лет. Новые правила увеличивают этот совокупный срок максимум до 7 лет, пишет logos-pres.md

Согласно новым положениям, государственный служащий может быть назначен на должность решением уполномоченного лица или органа и только с его письменного согласия. Он сможет продолжить работу в той же должности, в эквивалентной или на более низкой ступени. В течение этого периода сотрудники будут одновременно получать и пенсию, и заработную плату в соответствии с законом.

«Учитывая наш главный аргумент — низкий уровень трудоустройства, — мы стремимся расширить институциональный потенциал, в том числе для того, чтобы опытные сотрудники могли передать свои профессиональные знания и наследие остальным коллегам», — заявил заместитель генерального секретаря правительства Александру Якуб, представляя проект в парламентских комиссиях.

Это изменение является частью более масштабной реформы государственного управления. Она предусматривает пересмотр правил набора кадров, профессиональной этики и неподкупности. Поправки были предложены в связи с тем, что в начале 2026 года почти 20% государственных должностей в центральных органах власти оставались вакантными. Действующий механизм проведения конкурсов, которые каждое ведомство организует отдельно, позволил заполнить лишь 49,5% должностей, выставленных на конкурс в 2025 году.