Плугару: Госслужащие больше не будут получать надбавку автоматически.

Министр труда и соцзащиты Наталья Плугару заявила, что надбавка в госсекторе больше не будет выплачиваться практически всем сотрудникам. Теперь её будут получать только те, кто выполнит чёткие критерии эффективности.

По словам министра, эта мера повысит производительность и положит конец практике, когда надбавка фактически дополняла базовый оклад, передает tvrmoldova.md

Плугару пояснила, что реформа системы оплаты труда направлена на увеличение базовой заработной платы, в то время как надбавка за результативность станет вознаграждением, выплачиваемым исключительно по итогам работы.

Надбавка за результативность существовала и раньше, однако её получали около 90% сотрудников, и она фактически превратилась в дополнительную выплату, компенсирующую низкий базовый оклад. «В рамках реформы мы повысили базовую зарплату, а надбавка за результативность должна выплачиваться строго за достигнутые результаты», — заявила Наталья Плугару.

По словам министра, каждое учреждение разработает собственные критерии оценки, адаптированные к конкретным профессиональным категориям. Например, для социального работника на местах основой для начисления надбавки могут стать количество проведённых визитов или другие измеримые показатели. Размер надбавки составит от 6 до 15%.

Чиновница утверждает, что новый механизм создаст здоровую конкуренцию между сотрудниками и повысит эффективность работы госсектора.

«Когда человек знает, что надбавку получат только те, кто соответствует критериям, это повышает мотивацию работать лучше. Не все её получат, а только те, кто показывает реальные результаты», — пояснила министр.

Наталья Плугару подчеркнула, что власти учли и риск того, что надбавки могут распределяться предвзято. Для этого будут созданы механизмы обжалования, которые позволят сотрудникам, считающим себя несправедливо обделёнными, требовать пересмотра решений.

«Мы предусмотрим чёткие процедуры обжалования, которые будут выходить за рамки руководства учреждения. Если возникнут такие ситуации, их сможет рассмотреть независимая комиссия при министерстве. Мы хотим избежать любого предпочтительного отношения и гарантировать справедливый и прозрачный процесс», — подчеркнула министр труда и социальной защиты.

Она добавила, что проект остаётся открытым для общественных обсуждений, и все предложения, поступившие в ходе дебатов, будут проанализированы перед принятием окончательной редакции новых правил.

С этой осени около 170 тысяч бюджетников могут получить прибавку к зарплате в размере от 10 до 30% в рамках реформы системы оплаты труда, продвигаемой правительством.

19 июня министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил на пресс-конференции, что новый закон об оплате труда введёт чёткие критерии для назначения надбавки за результативность, чтобы она выплачивалась только сотрудникам, достигшим выдающихся показателей.