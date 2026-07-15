Стояногло: Без гарантий Гагаузии реинтеграция Приднестровья невозможна.

Ограничение полномочий АТО Гагаузия подрывает доверие к гарантиям автономии, а без таких гарантий реинтеграция Приднестровья невозможна.

Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, передает noi.md

Он отметил, что недавнее решение Конституционного суда по Гагаузии осложняет и реинтеграцию Приднестровья, и интеграцию Молдовы в ЕС.

«Без урегулирования приднестровского вопроса вступление Молдовы в Европейский союз невозможно», - заявил Александр Стояногло.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Молдовы 9 июля вынес решение по делу о неконституционности ряда законных полномочий Гагаузской автономии. Теперь автономный регион не сможет самостоятельно формировать свой избирательный орган, а выборы будет проводить Центральная избирательная комиссия Республики Молдова.

Конституционный суд лишил Гагаузию права иметь собственную Центральную избирательную комиссию, организовывать выборы и осуществлять ряд официальных назначений.