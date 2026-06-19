Делегация Кишинева в ОКК в очередной раз высказала претензии Тирасполю.

Делегация Республики Молдова высказала на очередном заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) «позицию относительно факторов, которые привели к ухудшению ситуации в Зоне безопасности и блокированию деятельности Комиссии».

Представители Кишинева назвали «незаконным присутствие постов приднестровских силовых структур на дорогах общего пользования и осуществляемые ими остановки, регистрацию и неправомерные проверки граждан», передает infotag.md

Они также осудили «создание препятствий для доступа представителей средств массовой информации с правого берега Днестра к работе ОКК».

Кроме того, молдавская делегация обратила внимание на «постоянные попытки Тирасполя политизировать деятельность ОКК» и выразила недоумение по поводу его «недовольства использованием словосочетания «Приднестровский регион Республики Молдова».

Она предложила обратиться к представителям Миссии ОБСЕ в Молдове и Украины в Комиссии «для проведения анализа деятельности приднестровских силовых структур на постах в Зоне безопасности и оценки её с точки зрения соответствия основополагающим документам миротворческой операции».

Молдова в очередной раз потребовала «включить в повестку дня вопрос о недопустимости присутствия так называемых «пограничников» в Зоне безопасности, поскольку ограничение свободы передвижения лиц и товаров, необоснованные проверки, незаконная регистрация граждан, а также продолжающееся расширение инфраструктуры этих постов, являются нарушением прав человека. Они дестабилизируют ситуацию в зоне ответственности Совместных миротворческих сил».