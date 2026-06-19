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realitatea.md logorealitatea
19 Июня 2026, 19:21
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Киверь - на 34-летие битвы за Бендеры: "Давайте строить Молдову в мире!"

Это послание направил заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Валериу Киверь спустя 34 года после боев за Бендеры.

Киверь на 34-летие битвы за Бендеры: &#34;Давайте строить Молдову в мире!&#34;.
Киверь на 34-летие битвы за Бендеры: "Давайте строить Молдову в мире!".

Официальный представитель находится в Варнице, где проходит церемония в память о героях, сражавшихся в 1992 году за целостность Республики Молдова, передает realitatea.md

«Мы отдали дань уважения тем, кто любовью к Родине, патриотизмом является живым примером для этого поколения. И у нас есть послание тем, кто продолжает разделять и раскалывать страну. Давайте сами будем решать свою судьбу. Давайте строить единую Республику Молдова в мире», — сказал Киверь.

В пятницу солдаты, гражданские служащие Национальной армии и ветераны Днестровской войны почтили память героев, павших в боях на плато Варница-Бендеры.

Битва за Бендеры считается одним из самых драматичных и болезненных моментов Днестровской войны.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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