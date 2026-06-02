Начальнику Генштаба Румынии выдвинули обвинения в коррупции
Начальник Генштаба Румынии, генерал Влад Георгицэ получил официальные обвинения в рамках коррупционного расследования, которое ведет Национальный антикоррупционный директорат (DNA).
В ведомстве официально подтвердили уголовное производство против Георгицэ и сообщили, что военный отдел DNA выдвинул генералу обвинения, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro
По утверждениям прокуроров, в июле 2025 года Георгицэ поспособствовал подписанию другим топ-чиновником-генералом запроса в Министерство образования по созданию дополнительных 20 бюджетных мест в Национальном университете физического воспитания и спорта для дальнейшего трудоустройства нескольких подготовленных специалистов в структуре Минобороны.
В результате на бюджет смогли поступить дополнительные 20 абитуриентов, которые изначально могли претендовать только на контракт. По данным журналистов, среди них была и дочь коллеги Георгицэ.
По источникам Digi24, генерала обвиняют в злоупотреблении должностью.
Георгицэ является начальником Генштаба Румынии с конца ноября 2023 года.