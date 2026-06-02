theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Июня 2026, 15:27
5 062
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Начальнику Генштаба Румынии выдвинули обвинения в коррупции

Начальник Генштаба Румынии, генерал Влад Георгицэ получил официальные обвинения в рамках коррупционного расследования, которое ведет Национальный антикоррупционный директорат (DNA).

Начальнику Генштаба Румынии выдвинули обвинения в коррупции.
Начальнику Генштаба Румынии выдвинули обвинения в коррупции.

В ведомстве официально подтвердили уголовное производство против Георгицэ и сообщили, что военный отдел DNA выдвинул генералу обвинения, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

По утверждениям прокуроров, в июле 2025 года Георгицэ поспособствовал подписанию другим топ-чиновником-генералом запроса в Министерство образования по созданию дополнительных 20 бюджетных мест в Национальном университете физического воспитания и спорта для дальнейшего трудоустройства нескольких подготовленных специалистов в структуре Минобороны.

В результате на бюджет смогли поступить дополнительные 20 абитуриентов, которые изначально могли претендовать только на контракт. По данным журналистов, среди них была и дочь коллеги Георгицэ.

По источникам Digi24, генерала обвиняют в злоупотреблении должностью.

Георгицэ является начальником Генштаба Румынии с конца ноября 2023 года.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте