Начальнику Генштаба Румынии выдвинули обвинения в коррупции.

В ведомстве официально подтвердили уголовное производство против Георгицэ и сообщили, что военный отдел DNA выдвинул генералу обвинения, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

По утверждениям прокуроров, в июле 2025 года Георгицэ поспособствовал подписанию другим топ-чиновником-генералом запроса в Министерство образования по созданию дополнительных 20 бюджетных мест в Национальном университете физического воспитания и спорта для дальнейшего трудоустройства нескольких подготовленных специалистов в структуре Минобороны.

В результате на бюджет смогли поступить дополнительные 20 абитуриентов, которые изначально могли претендовать только на контракт. По данным журналистов, среди них была и дочь коллеги Георгицэ.

По источникам Digi24, генерала обвиняют в злоупотреблении должностью.

Георгицэ является начальником Генштаба Румынии с конца ноября 2023 года.