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omniapres
7 Июля 2026, 07:36
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Стамате: Закрытие родильного отделения нельзя оправдать финансовыми убытками

Более 5 тысяч жителей Штефан-Водского района за пару дней подписали петицию против закрытия отделения акушерства и гинекологии районной больницы. Бывший депутат Олеся Стамате заявила, что Минздрав должен учесть мнение жителей.

Стамате: Закрытие родильного отделения нельзя оправдать финансовыми убытками.
Стамате: Закрытие родильного отделения нельзя оправдать финансовыми убытками.

По ее словам, во время визита в Штефан-Водэ она встретилась с группой матерей, участвующих в сборе подписей, и пришла к выводу, что власти недостаточно проконсультировались с местным сообществом, пишет omniapres.md

«Мой вывод прост: министерство не услышало голос жителей района», — заявила Стамате.

Бывший депутат считает, что аргумент о финансовой убыточности отделения недостаточен для его закрытия.

«Есть вещи важнее денег. Школы тоже не приносят доход, но мы их сохраняем, потому что это жизненно важная государственная услуга. То же самое касается и родильного отделения», — подчеркнула она.

Олеся Стамате также отметила, что Республика Молдова уже сталкивается с демографическими проблемами, и закрытие родильного отделения лишь усугубит ситуацию.

Она призвала Министерство здравоохранения принять во внимание более 5 тысяч подписей жителей и сохранить отделение акушерства и гинекологии в Штефан-Водэ.

Источник
omniapres
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