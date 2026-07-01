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rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 20:44
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Чебан о закрытии роддома в Штефан-Водэ: Связано с низким числом родов

Министр здравоохранения Емил Чебан заявил, что закрытие роддома в Штефан-Водэ связано с низким числом родов и общей реорганизацией больниц.

Чебан о закрытии роддома в Штефан-Водэ: Связано с низким числом родов.
Чебан о закрытии роддома в Штефан-Водэ: Связано с низким числом родов.

По его словам, роддом такого уровня должен принимать минимум одни роды в сутки, но в Штефан-Водэ за последние три года было 250, 204 и 201, пишет телеграм-канал rupor.md

Чебан сказал, что в похожей ситуации находятся и другие роддома, в том числе в Рышканах, где было 159 родов, и в Вулканештах, где было 63.

Источник
rupor.md logorupor
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