Чебан о закрытии роддома в Штефан-Водэ: Связано с низким числом родов.

Министр здравоохранения Емил Чебан заявил, что закрытие роддома в Штефан-Водэ связано с низким числом родов и общей реорганизацией больниц.

По его словам, роддом такого уровня должен принимать минимум одни роды в сутки, но в Штефан-Водэ за последние три года было 250, 204 и 201, пишет телеграм-канал rupor.md

Чебан сказал, что в похожей ситуации находятся и другие роддома, в том числе в Рышканах, где было 159 родов, и в Вулканештах, где было 63.