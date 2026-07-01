Олеся Стамате: Проблема не только в MoldATSA, проблема носит системный характер.

Бывший министр юстиции Олеся Стамате утверждает, что скандал вокруг MoldATSA вскрывает проблемы, выходящие за рамки дела одной государственной компании.

Олеся Стамате опубликовала видеообращение, в котором утверждает, что отставок и проводимых проверок недостаточно для урегулирования ситуации. По её мнению, власти должны провести всестороннюю проверку всех государственных предприятий, советов директоров и наблюдательных советов, в том числе должностей, которые, по её мнению, не ведут реальной деятельности, пишет noi.md

«Одной-двумя отставками не отделаетесь! Безумных зарплат много, да и фиктивных должностей тоже! Правительство должно взять на себя полный и тщательный контроль над всеми государственными предприятиями, советами директоров и наблюдательными советами, разграничивая реальные должности от фиктивных. Ведь проблема не только в MoldATSA. Проблема носит системный характер», — заявила бывший министр.

В своём выступлении Стамате сослалась на появившуюся в публичном пространстве информацию о вознаграждении некоторых лиц в государственных учреждениях.

«Двоюродная сестра, помимо солидных денег, которые она получала от MoldATSA, ещё получала 4 000 евро в месяц в рамках проекта, финансируемого Европейским союзом. Кроме того, сегодня в СМИ появилась информация о том, что один государственный секретарь одного из министерств получал более 2 миллионов леев в год только за то, что входил в состав Наблюдательного совета MoldovaGaz. В общей сложности его годовой доход превышал 3 миллиона леев. Вот это и есть безумные зарплаты», — заявила она.

Бывший министр считает, что объявленные до сих пор меры не решают суть проблемы.

«Я считаю, что одной-двумя отставками, да даже и проверками, которые, судя по всему, сегодня проводит НАЦ в MoldATSA, проблема не решится. Просто её замазывают, закрывают глаза, то есть проблема носит системный характер. Подобных «кровососущих» должностей и учреждений, безусловно, много, и власть должна обеспечить строгий контроль над всеми государственными учреждениями и всеми должностями, на которых выплачиваются безумные зарплаты», — добавила Олеся Стамате.