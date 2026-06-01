Роддом в Штефан-Водэ закрывается: рожениц направят в Каушаны.

С 29 июня отделение акушерства и гинекологии районной больницы в Штефан-Водэ приостанавливает свою деятельность, а все беременные женщины будут направляться на роды в Каушанскую районную больницу.

Администрация медицинского учреждения, как уточнили в издании, получила приказ Министерства здравоохранения, предписывающий закрыть отделение, в котором также функционирует роддом. Одной из причин приостановки деятельности названо небольшое количество родов в год и отсутствие финансовой рентабельности. Таким образом, начиная с понедельника, все роды из Штефан-Водского района будут принимать в Каушанах, пишет rupor.md со ссылкой на studio-l.online

Во вторник, 23 июня, Минздрав издал приказ о приостановке его деятельности, и это решение вызвало недоумение у медицинского персонала и пациентов. Однако директор больницы Михаил Малахи, которого попросили объяснить причины этого решения, утверждает, что родильное отделение должны были закрыть еще в прошлом году. По его словам, все меньшее количество родов и большие расходы на содержание привели к тому, что работа отделения стала экономически нерентабельной. Вместо роддома в больнице планируют открыть отделение для оказания услуг химиотерапии онкологическим пациентам района.

На вопрос о том, смогут ли они справиться с большим потоком пациенток из Штефан-Водэ, представители районной больницы Каушан ответили, что проблем не возникнет. Учреждение является больницей второго уровня, располагает тремя родильными залами, современными условиями и квалифицированным медицинским персоналом.