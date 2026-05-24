Стамате: Веттинг был необходимым пластырем на глубокой ране.

Ее слова приводит noi.md

«Веттинг с самого начала задумывался как исключительная и временная мера. Логика, согласованная с Венецианской комиссией, была ясна: очистить вершину пирамиды — Высшую судебную палату, апелляционные инстанции — и позволить таким образом укрепленным институтам продолжить реформу в остальной части системы.

Не постоянная зависимость от внешних экспертов, а катализатор: использование исключительного механизма для наращивания потенциала, чтобы больше в нем не нуждаться. Теперь Министерство юстиции предлагает распространить веттинг на всех судей в судах низшей инстанции — минуя, кстати, предварительную консультацию с Высшим советом магистратуры, который узнал о проекте «из источников».

Помимо процедурной проблемы, есть более глубокая: само министерство признает, что в секретариате Высшего совета магистратуры нет финансовых аналитиков, способных проверять активы судей. Но логичным ответом на этот пробел является не «расширение веттинга», а «наращивание, наконец, недостающего институционального потенциала».

Несмотря на годы реформ, Национальный орган по неподкупности, Налоговая служба и Высший совет магистратуры по-прежнему не могут справиться с этой работой в одиночку — что произойдет, когда международные эксперты уедут домой? Веттинг был необходимым пластырем на глубокой ране. Проблема в том, что никто, кажется, всерьез не задается вопросом, как мы залечим эту рану. Пластырь, наложенный на неопределенный срок, не лечит ее — он ее скрывает {...}», — пишет Олеся Стамате.

Отметим, что в начале мая министр юстиции Владислав Кожухарь заявил, что «внешняя оценка судей и прокуроров является «национальной целью», необходимой для надлежащего функционирования правосудия, направленной на очищение системы, отбор честных профессионалов и повышение доверия граждан».

«Неподкупность людей, работающих в системе, не является для всех приоритетом, и, несмотря на то, что некоторые безосновательно комментируют деятельность оценочных комиссий, я могу заверить вас, что это эффективная и абсолютно безопасная процедура», — добавил министр.