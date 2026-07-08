ВСП не утвердил провал веттинга замглавы Антикоррупционной прокуратуры Иона Припы.

Высший совет прокуроров не утвердил отрицательный отчет Комиссии по оценке прокуроров в отношении заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры Иона Припы. Совет распорядился провести оценку заново.

Решение приняли на заседании 8 июля. За утверждение отчета комиссии не проголосовал ни один член ВСП, против были девять. В итоге совет отклонил отчет от 8 июня 2026 года и постановил возобновить процедуру оценки.

Во время публичных слушаний у Припы просили пояснения по трем темам: разнице между ценой покупки и продажи одной из квартир, расходам на ремонт другой квартиры, а также ввозу и использованию автомобиля специального назначения. Именно вопрос о ввозе и использовании автомобиля специального назначения стал основанием для отрицательного вывода комиссии.