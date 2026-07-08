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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 21:18
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ВСП не утвердил провал веттинга замглавы Антикоррупционной прокуратуры Иона Припы

Высший совет прокуроров не утвердил отрицательный отчет Комиссии по оценке прокуроров в отношении заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры Иона Припы. Совет распорядился провести оценку заново.

ВСП не утвердил провал веттинга замглавы Антикоррупционной прокуратуры Иона Припы.
ВСП не утвердил провал веттинга замглавы Антикоррупционной прокуратуры Иона Припы.

Решение приняли на заседании 8 июля. За утверждение отчета комиссии не проголосовал ни один член ВСП, против были девять. В итоге совет отклонил отчет от 8 июня 2026 года и постановил возобновить процедуру оценки.

Во время публичных слушаний у Припы просили пояснения по трем темам: разнице между ценой покупки и продажи одной из квартир, расходам на ремонт другой квартиры, а также ввозу и использованию автомобиля специального назначения. Именно вопрос о ввозе и использовании автомобиля специального назначения стал основанием для отрицательного вывода комиссии.

Источник
rupor.md logorupor
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