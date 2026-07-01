Чуботару: Данные, собранные в ходе веттинга, могут стать инструментом давления.

Бывший заместитель директора Национального антикоррупционного центра Кристина Чуботару поставила вопрос о том, что происходит с информацией, которую собирают веттинговые комиссии.

«Они собирают у всех данные до десятого колена за последние 15 лет. На всех судей, прокуроров. Счета, контракты, кто с кем женился, развелся, кто с кем в ладах, не в ладах и так далее. Что с этой информацией происходит дальше, мы не знаем», — сказала она, цитирует noi.md

По словам бывшего замдиректора НЦБК, были случаи, когда информация из материалов веттинга становилась известна людям вне соответствующих комиссий.

Чуботару также усомнилась в заявлениях о последующем уничтожении собранных материалов, отметив, что в эпоху цифровизации речь идет не только о бумажных документах.

«Вы серьезно? Мы живем в цифровой эре, и у них прямо в регламенте прописано, что вся информация сканируется и хранится на сервере. Кому нужен этот фарс с тем, что потом бумагу проведут через шредер?» — заявила она.

Она также обратила внимание на то, что часть членов комиссий являются иностранцами и работают не из Молдовы, а значит, по ее мнению, возникает вопрос, каким образом они получают доступ к этим материалам и где хранятся электронные копии.

«Где гарантия, что вся информация, вся подноготная за последние 15 лет на судей, прокуроров и их родственников уже не стала достоянием очень многих структур? А как максимум — не окажется в распоряжении мошенников типа колл-центров», — сказала Чуботару.

По ее словам, такая информация может иметь особую ценность, поскольку касается не только профессиональной деятельности судей и прокуроров, но и их личной жизни, родственников, финансов и связей. Чуботару подчеркнула, что речь идет о чувствительных данных, которые в будущем могут быть использованы как инструмент давления на людей, прошедших или не прошедших веттинг.