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rupor.md logorupor
15 Июля 2026, 20:31
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Комиссия повторно предложила признать судью Веронику Купчу не прошедшей веттинг

Комиссия по оценке судей завершила повторную проверку исполняющей обязанности председателя суда Оргеева Вероники Купчи.

Комиссия повторно предложила признать судью Веронику Купчу не прошедшей веттинг.
Комиссия повторно предложила признать судью Веронику Купчу не прошедшей веттинг.

Комиссия решила, что судья не соответствует критериям финансовой добросовестности, и предложила Высшему совету магистратуры (ВСМ) признать ее не прошедшей внешнюю оценку, передает rupor.md

Это предварительный результат. Окончательное решение должен принять ВСМ, который может согласиться с выводами комиссии или отклонить их.

При первой оценке комиссия также пришла к выводу, что Купча не соответствует критериям финансовой добросовестности. После этого ВСМ распорядился повторно рассмотреть ее дело, однако результат не изменился.

Отчет о повторной оценке передали ВСМ и самой судье. Оба документа опубликуют после истечения срока обжалования решения совета либо после окончательного решения Высшей судебной палаты.

Источник
rupor.md logorupor
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