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omniapres
2 Июля 2026, 17:09
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Стамате: Требуем объяснений от главы СИБ и созыва ВСБ после заявлений Усатого

Гражданское движение Construim Încredere («Строим доверие») требует срочного созыва Высшего совета безопасности после обвинений, выдвинутых лидером «Нашей партии» Ренато Усатым.

Стамате: Требуем объяснений от главы СИБ и созыва ВСБ после заявлений Усатого.
Стамате: Требуем объяснений от главы СИБ и созыва ВСБ после заявлений Усатого.

Напомним, Усатый заявил о предполагаемых связях одного из организаторов мошеннических колл-центров с представителями высшего руководства государства, передает omniapres.md

В видеообращении основатель движения Олеся Стамате заявила, что власти обязаны дать публичные объяснения.

«После информации, опубликованной вчера депутатом Ренато Усатым, о том, что один из организаторов схем телефонного мошенничества, то есть так называемых колл-центров, которые похитили у наших граждан сотни миллионов, связан с кругами, близкими к власти, мы считаем, что необходимо срочно предпринять ряд абсолютно необходимых шагов», — заявила Стамате.

По ее словам, первым шагом должен стать созыв Высшего совета безопасности президентом Майей Санду.

Кроме того, Стамате требует публичных объяснений от директора Службы информации и безопасности (СИБ), который упоминался в заявлениях Ренато Усатого.

Одновременно основатель движения Construim Încredere призвала прокуратуру вмешаться и дать правовую оценку озвученным обвинениям.  

Источник
omniapres
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