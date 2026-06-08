Стамате: "А не нужно ли нам начинать веттинг с Конституционного суда?"

По словам Стамате, в 2012 году Домника Маноле возглавляла судебную коллегию Апелляционной палаты Кишинёва, которая отклонила жалобу словенской компании. Позднее ЕСПЧ признал, что в этом деле были нарушены право на справедливое судебное разбирательство и право собственности, сообщает unimedia.info

«Счёт для государства — 560 тысяч евро, или 11 миллионов леев, подписанный нынешним председателем Конституционного суда», — заявила Стамате.

Она также поставила под сомнение приоритеты судебной реформы, отметив, что власти объявляют о расширении процедуры веттинга на судей первой инстанции, тогда как вопросы возникают и к решениям, принимавшимся нынешними членами Конституционного суда.

По её словам, судебная коллегия под председательством Маноле в 2012 году фактически узаконила взыскание компенсации, которая примерно в 20 раз превышала стоимость первоначального контракта, не дав должной оценки принципу соразмерности и доводам защиты.

Ранее ЕСПЧ постановил, что Республика Молдова должна выплатить компании Seksimp Group около 560 тысяч евро в качестве компенсации материального ущерба, понесённого после продажи её имущества с аукциона в рамках исполнения судебного решения, которое, по мнению суда, было недостаточно мотивировано.

Словенская компания работала в Молдове с 2009 года и утверждала, что в результате решений молдавских судов потеряла все свои активы. В жалобе в ЕСПЧ она требовала компенсацию почти в один миллиард евро, однако суд присудил значительно меньшую сумму.

Решение Апелляционной палаты Кишинёва, принятое в 2012 году под председательством Домники Маноле, впоследствии было оставлено в силе Высшей судебной палатой Республики Молдова.