Стамате: Президент, не берущий на себя ответственность ни за что, не может требовать доверия.

Бывший министр юстиции Олеся Стамате публично раскритиковала позицию руководства страны в отношении продвигаемых стандартов добросовестности, подчеркнув, что ответственность за нарушения в госсистеме лежит на руководстве страны.

Такая реакция последовала за недавними заявлениями главы государства Майи Санду о том, что она узнала о деталях спорного случая трудоустройства только из прессы, и назвала получение незаслуженных денег аморальным поступком. Олеся Стамате считает, что такая позиция со стороны высшего руководства недопустима в государстве, стремящемся к модернизации по западному образцу, передает noi.md

«Госпожа президент, это не оправдание — это бегство от ответственности», — заявила бывший министр, резко раскритиковав отсутствие ответственности со стороны властей. Это критическое заявление подчеркивает серьезное несоответствие между предвыборными обещаниями и нынешними действиями административных структур.

Бывший член правительства напомнила, что общество дало четкий мандат на коренную реформу системы назначения людей на ключевые должности.

«Нам обещали меритократию. Настоящие конкурсы. Людей, назначаемых на должности за их знания, а не за то, с кем они связаны родственными узами. Вместо этого мы видим привычную старую практику, только теперь прикрытую европейскими лозунгами: покровительство «нашим людям»», — подчеркнула Стамате.

По ее мнению, молчание или неосведомлённость уполномоченных органов в таких случаях свидетельствуют о глубокой системной проблеме, которая не может остаться без политических и административных последствий.

«Когда неудобная критика мешает — государство реагирует в течение нескольких часов. А вот о родственниках, необоснованных зарплатах и приёме на работу без конкурса в стратегическое предприятие — об этом мы «узнаём из прессы». Тогда зачем нам вообще нужны институты?» — риторически спрашивает Олеся Стамате.

Она добавила: «Если ведомства действительно не знали — это некомпетентность. Если знали и молчали — это соучастие. В обоих случаях ответственность лежит на самом верху».

Бывший министр подчеркнула, что внешняя политика Республики Молдова требует строгих правил прозрачности, которые исключают практики прошлого.

«Европейская интеграция — это не прикрытие для посредственности и кумовства. Европа — это чистые институты, реальные конкурсы и чиновники, которые берут на себя ответственность, а не сваливают вину на других», — отметила юрист.

В заключение своего обращения Олеся Стамате утверждает, что ожидания граждан в отношении нынешней власти были связаны с изменением подхода к управлению государственными учреждениями и заполнению руководящих должностей.

«Люди не голосовали за то, чтобы старые практики продолжались под европейским флагом. Они голосовали за меритократию, честность и справедливость. А глава государства, который не берёт на себя ответственность ни за что, не может требовать доверия ни от кого», — отметила в заключение бывший министр.

Вся эта волна реакции была вызвана журналистскими расследованиями, касающимися деятельности Анастасии Табурчану, двоюродной сестры президента, на стратегическом предприятии MoldATSA, отвечающем за безопасность воздушного пространства.

Общедоступные данные показали, что она была принята на работу без открытого конкурса и получала ежемесячное вознаграждение в размере более 120 000 леев, что значительно превышает среднюю заработную плату по стране. На фоне недовольства и давления со стороны общественности Анастасия Табурчану уволилась с занимаемой должности в этой государственной компании.