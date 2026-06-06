Стамате: Власти имитируют публичные консультации.

Подозрения усилились в последнее время в связи с тем, как Комиссия по веттингу провела оценку неподкупности некоторых кандидатов на ключевые должности в сфере правосудия, передает noi.md

В частности, речь идет о кандидате на пост главы Генеральной прокуратуры, чье объяснение о нахождении 75 000 евро в родительском подвале было принято членами комиссии.

В эфире программы Puterea a Patra («Четвертая власть») бывший депутат от партии ПДС (PAS) Олеся Стамате обратила внимание на двойные стандарты, применяемые экспертами по оценке, что наносит серьезный ущерб авторитету реформы.

«Проблема заключается в том, что в практически аналогичных ситуациях Комиссия принимала разные решения. То есть налицо дифференцированный подход в зависимости от кандидата», — отметила экс-министр, подчеркнув, что подобное поведение вредит имиджу института, к которому и без того возникало множество вопросов.

Согласно анализу, проведенному Стамате, структурные уязвимости Комиссии по веттингу не случайны, а вытекают из политических решений, в ходе которых были проигнорированы прямые рекомендации европейских партнеров при назначении международных членов.

«Беспристрастность и независимость Комиссии по веттингу уже можно поставить под сомнение. Потому что, когда закон меняют ради назначения конкретного члена комиссии, игнорируя тем самым позицию и рекомендации Венецианской комиссии, это не может не вызывать вопросов относительно того, насколько корректно эта комиссия будет работать в дальнейшем», — считает Олеся Стамате.

В то же время бывший депутат утверждает, что власти имитируют публичные консультации, поскольку законопроекты финализируются и отправляются на экспертизу ещё до сбора мнений со стороны гражданского общества.

«Разработанный законопроект отправляют в Венецианскую комиссию, после чего Министерство объявляет о публичных консультациях по разработке этого проекта закона, который уже был отослан на экспертизу. То есть вы понимаете, как государственные органы фактически пренебрегают процессом консультаций при принятии решений?» — выразила она свою обеспокоенность.

По мнению Олеси Стамате, этот формальный подход, реализуемый исключительно «для галочки» ради отчета перед Европейским союзом о выполнении условий, подтверждает, что весь механизм веттинга в настоящее время имеет серьезные проблемы с легитимностью. В сложившихся обстоятельствах бывший депутат считает, что доверие общества к реформе юстиции рискует быть окончательно подорвано.

«К моему огромному сожалению, этот механизм веттинга оказался под большим вопросом», — резюмировала экс-депутат.