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Infotag.md logoInfotag
18 Июля 2026, 13:00
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Стамате: PAS не смогла подготовить собственного премьер-министра после двух парламентских побед

Бывший депутат PAS Олеся Стамате заявила, что неспособность правящей партии в третий раз выдвинуть премьер-министра из собственных рядов свидетельствует о серьезной кадровой проблеме.

Стамате: PAS не смогла подготовить собственного премьер-министра после двух парламентских побед.
Стамате: PAS не смогла подготовить собственного премьер-министра после двух парламентских побед.

Она напомнила в четверг в социальных сетях, что, располагая сначала 63, а затем 55 депутатскими мандатами в парламенте, PAS так и не смогла подготовить людей, готовых взять на себя руководство правительством, передает infotag.md

Стамате отметила, что «даже если новым премьер-министром станет беспартийный кандидат, он обязан реализовывать программу, с которой PAS шла на парламентские выборы».

По ее мнению, глава правительства не может предлагать программу, кардинально отличающуюся от предвыборных обещаний партии, так как в противном случае «это станет свидетельством того, что PAS не придает значения своим обязательствам перед избирателями».

В качестве примера она напомнила об одном из ключевых экономических обещаний PAS - привлечь в Молдову пять крупных международных компаний в качестве иностранных инвесторов.

Стамате выразила сомнение, будет ли эта цель включена в программу нового премьер-министра.

Она подчеркнула, что «подобных обещаний было значительно больше, и теперь предстоит увидеть, насколько новый глава правительства будет готов взять на себя ответственность за их выполнение».

Источник
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