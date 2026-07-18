Стамате: PAS не смогла подготовить собственного премьер-министра после двух парламентских побед.

Бывший депутат PAS Олеся Стамате заявила, что неспособность правящей партии в третий раз выдвинуть премьер-министра из собственных рядов свидетельствует о серьезной кадровой проблеме.

Она напомнила в четверг в социальных сетях, что, располагая сначала 63, а затем 55 депутатскими мандатами в парламенте, PAS так и не смогла подготовить людей, готовых взять на себя руководство правительством, передает infotag.md

Стамате отметила, что «даже если новым премьер-министром станет беспартийный кандидат, он обязан реализовывать программу, с которой PAS шла на парламентские выборы».

По ее мнению, глава правительства не может предлагать программу, кардинально отличающуюся от предвыборных обещаний партии, так как в противном случае «это станет свидетельством того, что PAS не придает значения своим обязательствам перед избирателями».

В качестве примера она напомнила об одном из ключевых экономических обещаний PAS - привлечь в Молдову пять крупных международных компаний в качестве иностранных инвесторов.

Стамате выразила сомнение, будет ли эта цель включена в программу нового премьер-министра.

Она подчеркнула, что «подобных обещаний было значительно больше, и теперь предстоит увидеть, насколько новый глава правительства будет готов взять на себя ответственность за их выполнение».