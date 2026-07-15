Стамате: 33 тысячи леев для своих, а работники культуры получают копейки.

Бывшая депутат PAS и основательница движения Construim Încredere Олеся Стамате раскритиковала размер заработной платы молодого сотрудника Министерства культуры Молдовы, заявив, что высокие выплаты получают «свои люди».

Заместитель председателя молодежной организации PAS Богдан Згеря получал около 33 тысяч леев в месяц, при этом, у него нет высшего образования, передает actualitati.md

«Неприличные зарплаты для своих. Как обычно. 33 тысячи леев в месяц получает молодой человек — заместитель председателя молодежной организации PAS — без высшего образования, в Министерстве культуры», — заявила Олеся Стамате.

Она также обратилась к работникам сферы культуры, которые имеют профильное образование и многолетний опыт работы, задав вопрос о размере их доходов.

«Работники культуры по всей стране, с высшим образованием и годами опыта, сколько получаете вы?» — отметила Стамате.

Ранее вокруг зарплаты Богдана Згеря возник общественный резонанс. После обсуждений министр культуры Кристиан Жардан заявил о прекращении сотрудничества с ним и сообщил, что контракт будет расторгнут досрочно.