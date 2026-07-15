theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
actualitati.md logoactualitati
15 Июля 2026, 10:18
7 989
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Стамате: 33 тысячи леев для своих, а работники культуры получают копейки

Бывшая депутат PAS и основательница движения Construim Încredere Олеся Стамате раскритиковала размер заработной платы молодого сотрудника Министерства культуры Молдовы, заявив, что высокие выплаты получают «свои люди».

Стамате: 33 тысячи леев для своих, а работники культуры получают копейки.
Стамате: 33 тысячи леев для своих, а работники культуры получают копейки.

Заместитель председателя молодежной организации PAS Богдан Згеря получал около 33 тысяч леев в месяц, при этом, у него нет высшего образования, передает actualitati.md

«Неприличные зарплаты для своих. Как обычно. 33 тысячи леев в месяц получает молодой человек — заместитель председателя молодежной организации PAS — без высшего образования, в Министерстве культуры», — заявила Олеся Стамате.

Она также обратилась к работникам сферы культуры, которые имеют профильное образование и многолетний опыт работы, задав вопрос о размере их доходов.

«Работники культуры по всей стране, с высшим образованием и годами опыта, сколько получаете вы?» — отметила Стамате.

Ранее вокруг зарплаты Богдана Згеря возник общественный резонанс. После обсуждений министр культуры Кристиан Жардан заявил о прекращении сотрудничества с ним и сообщил, что контракт будет расторгнут досрочно.

Источник
actualitati.md logoactualitati
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте