Истрати: PAS не жалеет об исключении Олеси Стамате и обжалует решение суда

Партия "Действие и солидарность" (PAS) считает решение об исключении бывшего депутата Олеси Стамате правильным и политически обоснованным.

Суд не может заменить решение руководящего органа партии, заявил 19 июня депутат PAS Дорин Истрати в эфире программы Întreabă Ghețu, передает tv8.md

"Я и мои коллеги считаем, что суд не может заменять руководящие органы партии. Партия сама определяет свои принципы и ценности. Если член партии их нарушает, именно руководство партии, Постоянное бюро, а не суд, должно решать, оставаться ли ему в её рядах", — заявил Истрати.

Он добавил, что PAS не считает ошибкой ни само исключение Стамате, ни то, что на её возложили ответственность за скандал вокруг Закона об амнистии. Депутат подтвердил, что партия подаст апелляцию на решение суда первой инстанции.

19 июня стало известно, что бывшая депутат Олеся Стамате выиграла в первой инстанции суд против PAS. Суд Кишинёва отменил решение о её исключении из партии от 4 апреля 2025 года и обязал восстановить её в качестве члена PAS. Сама Стамате заявила, что доказала незаконность решения, но возвращаться в партию не намерена.

Стамате исключили из партии в апреле 2025 года после крупного скандала с изменениями в Закон об амнистии 2022 года, которые привели к освобождению нескольких человек, осуждённых на пожизненное заключение за особо тяжкие преступления. Депутат обвинения отрицает и считает, что истинной причиной решения стала ее критика спорных действий PAS и правительства связанных с реформой юстиции.