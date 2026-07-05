Стамате: Отставка правительства отвлекла внимание от скандала в MoldATSA.

Депутат Олеся Стамате считает, что отставка правительства не должна отвлекать внимание общества от скандалов вокруг государственного предприятия MoldATSA и возможных случаев назначения на должности по принципу родственных связей.

Такое заявление она сделала в эфире одного из частных телеканалов, комментируя политическую ситуацию после ухода в отставку премьер-министра, передает rupor.md

По словам депутата, обсуждение причин отставки главы правительства, поиск кандидатов на пост нового премьер-министра и политические переговоры фактически вытеснили из общественной повестки вопросы, связанные с предполагаемой «родственной коррупцией».

«Все эти события, связанные с отставкой премьер-министра, разговорами о том, кто станет следующим главой правительства, политическими переговорами, фактически перекрыли скандалы вокруг MoldATSA и тему назначений по принципу родственных связей. Между тем именно эти вопросы требуют самого пристального внимания общества и компетентных органов», — заявила Олеся Стамате.

По ее мнению, сложившаяся ситуация выгодна правящей партии PAS по двум причинам: во-первых, она позволяет избежать внутренней «чистки», а во-вторых — хотя бы временно переключить внимание общественности с резонансных скандалов.

Стамате подчеркнула, что проверки должны охватить не только MoldATSA, но и все государственные предприятия и учреждения, где существуют необоснованно высокие зарплаты и подозрения в трудоустройстве по принципу родства или политической лояльности.