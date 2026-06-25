Плынгэу: В MoldATSA назначали родственников чиновников, а зарплаты росли до небес.

Скандал в ГП MoldATSA обнажил системные проблемы, связанные с оплатой труда на госпредприятиях и механизмами назначения на ключевые должности. Об этом заявил депутат Дину Плынгэу.

Он сообщил, что уже общался с представителями специализированной прокуратуры и призвал уделить этому делу особое внимание, а также провести масштабные проверки на всех государственных предприятиях, пишет jurnal.md

По словам Плынгэу, скандал в MoldATSA выходит далеко за рамки сомнительного резюме бывшего директора Думитру Вангели. Он поднимает вопросы о зарплатной политике, кадровых решениях последних лет и фактическом отсутствии контроля за деятельностью госкомпаний.

«Я связался с руководством специализированной прокуратуры, чтобы обратить их внимание на это дело. Оно вопиющее, и мы обязаны обсудить несколько проблем, которые сейчас вышли на поверхность в связи с MoldATSA. Прежде всего, это зарплатное неравенство и полное отсутствие контроля. Это, на мой взгляд, огромный прокол Контрольного корпуса при правительстве и аппарата премьер-министра. Я считаю, что необходима комплексная оценка, особенно в рамках проверки госпредприятий, находящихся в банкротстве. Как депутат я сейчас пытаюсь разобраться, как эти компании оказались в таком состоянии. И было бы правильно провести аудит всех госпредприятий — по кадрам, по зарплатам, по управлению», — заявил Плынгэу в эфире программы на Jurnal TV.

Депутат также подчеркнул, что скандал вновь высвечивает давнюю проблему — назначения на должности не по профессиональным качествам, а по политической лояльности. О MoldATSA, по его словам, давно говорили как о предприятии, где руководящие посты распределялись по принципу личной преданности и родственных связей.

«Вторая проблема тянется уже 30 лет — это кадровый принцип, когда предпочтение отдаётся не профессионализму. Сколько я помню, о MoldATSA всегда говорили, что руководство формировалось по политическим предпочтениям — туда устраивали детей и родственников высокопоставленных чиновников, как в синекуру для приближённых к власти», — отметил Плынгэу.

По его мнению, этот скандал разразился в крайне чувствительный момент — на фоне массового недовольства налоговой политикой и повышением пенсионного возраста для госслужащих. Плынгэу считает, что правительственные проверки и увольнения — это лишь полумера, если не будут даны ответы на вопрос, кто именно продвигал этих людей.

«Важно и другое: этот скандал произошёл в очень сложном контексте — на фоне налоговой политики, инициированной Министерством финансов, и на фоне повышения пенсионного возраста для силовиков. Недовольство людей колоссальное. Правительство пытается реагировать: аудиты, проверки, увольнения. Но, по-моему, нужно спросить и с тех, кто выдвигал таких людей. В первую очередь — с директора, затем с Агентства публичной собственности и Службы информации и безопасности, включая того, кто предложил его кандидатуру», — сказал Плынгэу.

Он также отметил, что подделки в резюме Думитру Вангели — это серьёзный, но не единственный аспект дела. Гораздо важнее, по его словам, систематическое завышение зарплат, непрозрачное управление средствами предприятия и кадровые решения, принимавшиеся в период руководства Вангели.

«Насколько я знаю, закон не требует, чтобы директор был пилотом. Но сам факт подделки документов — это введение в заблуждение. Хотя даже это не самое страшное: у нас и раньше были директора, не имевшие отношения к авиационной безопасности. Второе — это ежегодное повышение зарплат до огромных сумм при том, что предприятие автономно, но государство в него вкладывается. Когда появляются излишки, их можно было бы направлять в бюджет, а нам сейчас деньги нужны. И третье — просто невероятно, что этот человек спокойно работал и при этом нанял свою любовницу. Это вопиющий случай. Я обращаюсь ко всем прокурорам страны: этот человек должен ответить. Если мы не увидим нормальных расследований, как такое стало возможным, значит, правоохранители не делают свою работу», — заключил депутат.