Главу MoldATSA Думитру Вангели уволят с должности с 22 июня.

Такое решение принял Совет администрации предприятия, сославшись на утрату доверия со стороны учредителя, Агентства публичной собственности (АПС).

Исполняющим обязанности руководителя назначен Андрей Чебану, занимающий должность заместителя директора Органа гражданской авиации. В AПС также сообщили, что начатое ранее внутреннее расследование продолжается, передает телеграм-канал rupor.md

Ранее Вангели был отстранен после расследования Ziarul de Gardă, в котором ставилась под сомнение достоверность сведений о его обучении в канадской авиационной школе и работе пилотом в Air Canada. Авиакомпания заявила, что не располагает данными о его трудоустройстве.