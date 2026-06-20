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rupor.md logorupor
20 Июня 2026, 16:19
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Главу MoldATSA Думитру Вангели уволят с должности с 22 июня

Такое решение принял Совет администрации предприятия, сославшись на утрату доверия со стороны учредителя, Агентства публичной собственности (АПС).

Главу MoldATSA Думитру Вангели уволят с должности с 22 июня.
Главу MoldATSA Думитру Вангели уволят с должности с 22 июня.

Исполняющим обязанности руководителя назначен Андрей Чебану, занимающий должность заместителя директора Органа гражданской авиации. В AПС также сообщили, что начатое ранее внутреннее расследование продолжается, передает телеграм-канал rupor.md

Ранее Вангели был отстранен после расследования Ziarul de Gardă, в котором ставилась под сомнение достоверность сведений о его обучении в канадской авиационной школе и работе пилотом в Air Canada. Авиакомпания заявила, что не располагает данными о его трудоустройстве.

Источник
rupor.md logorupor
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