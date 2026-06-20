20 Июня 2026, 16:19
4 788
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Главу MoldATSA Думитру Вангели уволят с должности с 22 июня
Такое решение принял Совет администрации предприятия, сославшись на утрату доверия со стороны учредителя, Агентства публичной собственности (АПС).
Исполняющим обязанности руководителя назначен Андрей Чебану, занимающий должность заместителя директора Органа гражданской авиации. В AПС также сообщили, что начатое ранее внутреннее расследование продолжается, передает телеграм-канал rupor.md
Ранее Вангели был отстранен после расследования Ziarul de Gardă, в котором ставилась под сомнение достоверность сведений о его обучении в канадской авиационной школе и работе пилотом в Air Canada. Авиакомпания заявила, что не располагает данными о его трудоустройстве.