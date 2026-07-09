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noi.md logonoi
9 Июля 2026, 10:43
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Стамате о скандале в MoldATSA и деньгах от ЕС: Думаю, Делегация ЕС не слишком довольна

«Обыски в MoldATSA не должны остаться просто заголовком в прессе». Об этом заявила бывший министр юстиции и экс-депутат Олеся Стамате в рамках подкаста Subiect incomod (Неудобная тема).

Стамате о скандале в MoldATSA и деньгах от ЕС: Думаю, Делегация ЕС не слишком довольна.
Стамате о скандале в MoldATSA и деньгах от ЕС: Думаю, Делегация ЕС не слишком довольна.

Об этом пишет noi.md

«MoldATSA — не единичный случай. Это симптом системы: прием на работу без конкурса, роскошные зарплаты и специально раздробленные закупки, чтобы обойти тендерные процедуры. Расследование только началось. Что должно последовать:

1. Расследование должно быть доведено до конца. Не отставки «для видимости», а реальная ответственность, установленная прокурорами и судьями, независимо от того, насколько высоко ведут следы и насколько близки к власти фигуранты. 

2. Государственные средства должны быть возвращены в полном объеме. Не «добровольный возврат» нескольких надбавок, а возмещение всего ущерба. Политическая ответственность, а не только административная. 

3. Те, кто назначал, одобрял назначения и закрывал глаза на происходящее, должны публично ответить за это. 

4. Реформа, а не латание дыр. Реальные конкурсы и прозрачные системы оплаты труда на ВСЕХ государственных предприятиях, а не только в MoldATSA. 

Борьба с коррупцией измеряется завершенными делами, а не пресс-релизами. Именно этого мы ждем — и именно за этим будем следить {...}», — отметила Олеся Стамате. 

Бывший депутат также добавила, что ожидает продолжения действий после обысков Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в MoldATSA.

«Я хотела бы увидеть, что за этими обысками последуют и другие действия. Этот случай просто вопиющий, как и то, каким образом выплачивались надбавки к зарплате, превышавшие базовый оклад в четыре-пять раз. Более того, человек, который даже не находился на рабочем месте и, судя по всему, уже два года находится за границей, получал еще и по 4 тысячи евро ежемесячно в рамках европейского проекта. Думаю, Делегация ЕС не слишком довольна после того, как узнала эту информацию. В этой ситуации возникает очень много вопросов, и, безусловно, следственные органы должны провести расследование», — заключила Олеся Стамате.

Источник
noi.md logonoi
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